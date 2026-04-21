Пятно на потолке не стало доказательством вины: суд отказал в возмещении ущерба за затопление квартиры

Луцкий горрайонный суд Волынской области рассмотрел дело о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате заливки квартиры, и отказал в удовлетворении иска из-за недоказанности вины ответчика и причинной связи между его действиями и вредом.

Луцкий горрайонный суд Волынской области рассмотрел гражданское дело № 161/12743/25 о возмещении имущественного и морального вреда, причинённого в результате затопления жилого помещения. По результатам рассмотрения суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием о взыскании материального ущерба в размере 655,19 грн и морального вреда в сумме 4000 грн, ссылаясь на то, что 11 января 2025 года его квартира была подтоплена из квартиры, расположенной этажом выше. По его пояснениям, после инцидента была вызвана полиция, однако при осмотре соседней квартиры правоохранители не выявили никаких признаков протечки или иных причин затопления.Ответчик возразил против иска, указав, что в день происшествия отсутствовал дома, а после возвращения никаких признаков протечки в его квартире не обнаружено. В дальнейшем

работники жилищно-коммунального предприятия дважды проводили осмотр инженерных сетей, однако также не выявили подтеканий. В то же время акт о затоплении был составлен лишь в конце февраля 2025 года без участия ответчика и без осмотра его квартиры. Кроме того, по утверждению ответчика, вероятный источник протечки — стояк — относится к внутридомовым сетям.

Свидетели, в частности сотрудники патрульной полиции, подтвердили факт вызова и наличие незначительного влажного пятна на потолке в квартире истца, однако не обнаружили никаких признаков утечки воды в квартире ответчика. Также было рекомендовано обратиться в жилищно-коммунальное предприятие для выяснения причин.

Позиция и выводы суда

Суд, исследовав материалы дела, исходил из положений статей 22, 1166, 1167 Гражданского кодекса Украины, согласно которым для возложения обязанности по возмещению вреда необходимо наличие совокупности условий, в частности противоправного поведения, вины, вреда и причинно-следственной связи между действиями лица и причинённым вредом.

Анализируя представленный акт обследования, суд пришёл к выводу, что он лишь частично соответствует требованиям, установленным приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 17 мая 2005 года № 76, и содержит, по оценке суда, заведомо недостоверные сведения.

Суд установил, что в акте неправильно указана дата затопления — 16 января 2025 года, тогда как фактически событие имело место 11 января 2025 года; акт не содержит даты его составления; был оформлен без участия ответчика, без уведомления его о составлении акта и без осмотра квартиры, из которой, по утверждению истца, произошло затопление.

Такие недостатки акта, по мнению суда, исключают возможность положить его в основу вывода о вине ответчика и надлежащего подтверждения причин затопления.

Кроме того, суд критически оценил сведения, изложенные в ответе директора ЖКП, относительно причин и продолжительности протечки. Суд отметил, что если бы протечка из стояка действительно продолжалась с 11 января 2025 года по 20 января 2025 года, это свидетельствовало бы о непрерывном затоплении квартиры истца в течение всего этого периода, однако такие обстоятельства другими доказательствами не подтверждены. Также суд выразил сомнение относительно оснований устранения 20 января 2025 года причин затекания именно в квартире ответчика, поскольку ЖКП отвечает за содержание внутридомовых, а не внутриквартирных сетей.

Также суд учёл, что стояк является элементом внутридомовых сетей, за содержание которых отвечает жилищно-коммунальное предприятие, а не собственник отдельной квартиры. Суд отдельно обратил внимание, что формулировка в акте о «стояке кухни» является неточной, поскольку фактически речь идёт о внутридомовой сети либо о некорректном определении источника затопления, что искажает содержание акта в части установления причины залития.

Суд пришёл к выводу, что отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства того, что затопление квартиры истца произошло именно по вине ответчика. В связи с этим отсутствуют основания для возложения на него обязанности по возмещению материального ущерба.

Отдельно суд отметил, что размер заявленного материального ущерба надлежащими доказательствами не подтверждён. В решении указано, что сумма 528,19 грн была определена на основании коммерческого предложения (сметы), составленной ЖКП № 2, которая предусматривала, в частности, ремонт стен квартиры, тогда как фактически подтверждённым повреждением было лишь влажное пятно на потолке размером примерно 20×20 см. При этом иск заявлен на сумму 655,19 грн, а надлежащих доказательств объёма и стоимости именно таких повреждений суду не представлено.

Аналогично, при отсутствии установленного противоправного поведения и вины ответчика отсутствуют основания для возмещения морального вреда.

Учитывая изложенное, суд отказал в удовлетворении иска в полном объёме. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

