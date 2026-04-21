Вместо 2 млн грн морального ущерба - 20 тысяч: в Ровно закрыли апелляцию по делу об избиении несовершеннолетнего

Ровенский апелляционный суд рассмотрел уголовное дело о нанесении легких телесных повреждений малолетнему в Здолбунове.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел уголовное дело о причинении лёгких телесных повреждений малолетнему в городе Здолбунов. Производство было открыто по апелляционной жалобе представительницы потерпевшего на приговор суда первой инстанции в части возмещения морального вреда. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и решение суда первой инстанции

Инцидент между жителем Здолбуновского района и малолетним жителем Здолбунова произошёл в августе прошлого года в г. Здолбунов, недалеко от Ровно.

Мальчик повредил ногой пенопластовую облицовку в магазине, за что обвиняемый ударил малолетнего ладонью по затылочной области головы, в результате чего причинил потерпевшему лёгкие телесные повреждения в виде припухлости в месте удара.

Мать, как представительница малолетнего потерпевшего, в рамках уголовного производства заявила гражданский иск о возмещении материального ущерба в сумме 4 260 гривен и 2 000 000 гривен в счёт возмещения морального вреда.

Местный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 125 УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Вынося приговор, суд первой инстанции учёл обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. К первым отнёс активное содействие раскрытию уголовного правонарушения, ко вторым — совершение правонарушения в отношении малолетнего.

Основанием для отказа законной представительнице в удовлетворении гражданского иска о взыскании с обвиняемого расходов на лечение сына в сумме 4 260 гривен стало отсутствие в материалах дела надлежащих доказательств приобретения лекарств и оплаты медицинских услуг, а также тот факт, что пребывание малолетнего на амбулаторном лечении не соответствовало клинико-морфологической картине телесного повреждения.

С учётом установленных обстоятельств дела суд первой инстанции пришёл к выводу о частичном удовлетворении требований истицы о возмещении материального и морального вреда, причинённого малолетнему противоправными действиями обвиняемого.

Суд взыскал с обвиняемого в пользу малолетнего 10 000 гривен в счёт компенсации морального вреда, причинённого уголовным правонарушением.

В остальной части требований суд отказал.

Апелляционное обжалование и решение суда

Не согласившись с таким судебным решением, представительница потерпевшего обжаловала приговор в части частичного удовлетворения гражданского иска в Ровенский апелляционный суд. Она просила отменить приговор в этой части и удовлетворить иск в полном объёме.

В апелляционной жалобе заявительница указала, что её сын получил моральную травму, и что это событие произошло в малолетнем возрасте, после чего жизнь ребёнка изменилась.

Свою позицию заявительница изменила в ходе пересмотра обжалованного решения суда предыдущей инстанции, согласившись на возмещение морального вреда в сумме 20 000 гривен, которые обвиняемый перечислил ей на личный счёт прямо в зале судебного заседания.

Учитывая, что заявительница отказалась от апелляционных требований, суд апелляционной инстанции постановил закрыть апелляционное производство, инициированное ею.

