В каком случае требование полиции ехать в ТЦК можно не выполнять: суд по делу о «неповиновении»

Полиция требовала проехать в ТЦК, но не доказала законность такого требования — суд закрыл дело.

Ситуации, когда полицейские требуют проехать в территориальный центр комплектования, на практике встречаются все чаще. В то же время далеко не каждый отказ выполнить такое требование автоматически означает нарушение закона. Франковский районный суд Львова в этом деле фактически объяснил, при каких условиях такой отказ может иметь правовые последствия, а когда — нет.

Суд пришел к выводу, что для привлечения к ответственности за «злостное неповиновение» недостаточно самого факта отказа. Решающее значение имеет то, была ли требование полицейских законным и подтверждено ли это надлежащими доказательствами. Если таких доказательств нет, отсутствуют и основания считать, что лицо совершило административное правонарушение.

Обстоятельства дела № 465/179/26

Согласно протоколу, 24 декабря 2025 года во Львове мужчину пытались доставить в ТЦК и СП в связи с якобы совершенным ранее правонарушением по статье 210-1 КУпАП. Во время общения с полицейскими он отказался выйти из автомобиля и проехать в территориальный центр.

На этом основании правоохранители составили протокол по статье 185 КУпАП — злостное неповиновение законному требованию полицейского.

В судебное заседание лицо не явилось, хотя было надлежащим образом уведомлено, поэтому дело рассмотрели в его отсутствие.

К материалам дела были приобщены протокол об административном правонарушении, рапорт полицейского и видеозаписи с бодикамер.

Оценка суда

Суд отметил, что для привлечения к ответственности по статье 185 КУпАП необходимо установить именно факт злостного неповиновения, то есть сознательного отказа выполнять неоднократные законные требования полицейского или поведения, свидетельствующего о явном неуважении к правоохранителям.

Вместе с тем из материалов дела не усматривается, в чем именно выражалось такое неповиновение. Исследованные видеозаписи не подтвердили дерзкого поведения, агрессии или демонстративного неуважения к полицейским.

В то же время суд обратил внимание, что сторона обвинения не предоставила надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих законность требования правоохранителей проехать в ТЦК и СП. В частности, материалы дела не содержат подтверждения того, что соответствующие действия осуществлялись в рамках предусмотренной законом процедуры, а также отсутствуют сведения, которые бы свидетельствовали о применении к лицу мер административного задержания или иных предусмотренных законом механизмов.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что отсутствуют доказательства законности требования полицейских, а невыполнение требования, которое не подтверждено как законное в понимании статьи 185 КУпАП, не образует состава административного правонарушения.

Отдельно суд оценил доказательственную базу и указал, что протокол и рапорт сами по себе не являются достаточными доказательствами вины, если они не подтверждены другими надлежащими и допустимыми доказательствами.

Суд также подчеркнул, что при рассмотрении дела он ограничен обстоятельствами, изложенными в протоколе, и не вправе самостоятельно их изменять или дополнять либо искать доказательства в пользу обвинения, поскольку это нарушает право лица на защиту и принцип состязательности сторон.

С учетом принципа презумпции невиновности все сомнения в доказанности вины были истолкованы в пользу лица.

Решение суда

Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях лица состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 185 КУпАП.

Производство по делу закрыто на основании пункта 1 части 1 статьи 247 КУпАП — в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Львовский апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Если апелляционная жалоба не подана, постановление вступает в законную силу по истечении этого срока.

