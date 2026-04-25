В Черниговской области мужчина выстрелил в кота: суд назначил условное наказание

Козелецкий районный суд Черниговской области рассмотрел уголовное производство по факту жестокого обращения с животным, повлекшего телесные повреждения. Суд исследовал обстоятельства дела № 734/802/26, дал правовую оценку действиям обвиняемого по ч. 1 ст. 299 УК Украины и вынес обвинительный приговор с назначением наказания и применением освобождения от его отбывания с испытанием.

Суть дела

Судом установлено, что обвиняемый, находясь возле своего домовладения, действуя с прямым умыслом, направленным на жестокое обращение с животным особо болезненными способами, увидел на улице беспородного кота, принадлежащего потерпевшей, который в это время бежал по дороге общего пользования.

Реализуя преступный умысел, обвиняемый, нарушая нормы общественной морали и требования законодательства, в частности пункт 8 Правил содержания собак, кошек и хищных животных в населённых пунктах Украины от 17 июня 1980 года и пункт 6 части 2 статьи 18 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», применил пневматическую винтовку и произвёл выстрел в туловище животного.

В результате этих действий животному был причинён значительный физический боль и телесные повреждения в виде проникающего ранения паравертебральной области на уровне пятого поясничного позвонка. Таким образом, содеянное квалифицировано как жестокое обращение с животным, относящимся к позвоночным, повлёкшее телесные повреждения.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, пояснив, что находился в состоянии эмоционального напряжения из-за плохого самочувствия, а также из-за поведения кошек, которые дразнили его собаку. Он выразил искреннее раскаяние.

С учётом отсутствия спора относительно фактических обстоятельств, с согласия сторон суд в соответствии с ч. 3 ст. 349 УПК Украины признал нецелесообразным исследование доказательств в полном объёме и ограничился допросом обвиняемого и исследованием характеризующих материалов.

Позиции и выводы суда

Оценив собранные доказательства, суд пришёл к выводу, что виновность обвиняемого полностью доказана, а его действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины как жестокое обращение с животным, повлёкшее телесные повреждения.

При назначении наказания суд исходил из положений статей 50 и 65 УК Украины, учёл степень тяжести правонарушения, личность виновного и обстоятельства, влияющие на наказание. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд также учёл, что обвиняемый ранее не судим, на учёте у врачей не состоит, характеризуется нейтрально. Согласно досудебному докладу органа пробации, риск повторного правонарушения оценён как средний, а исправление возможно без изоляции от общества.

С учётом этих обстоятельств суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, однако, применив положения статей 75, 76 УК Украины, освободил лицо от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год с возложением соответствующих обязанностей, в частности регистрации в органе пробации, уведомления об изменении места жительства или работы и прохождения пробационной программы «Преодоление агрессивного поведения».

Суд отметил, что такое наказание соответствует принципам справедливости и соразмерности, достигает цели исправления лица и предотвращения новых правонарушений, а также не является чрезмерным бременем в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека.

Кроме того, суд разрешил вопрос процессуальных расходов, взыскав с обвиняемого расходы на проведение экспертизы, отменил арест на отдельные предметы, постановил уничтожить вещественные доказательства и конфисковал в доход государства пневматическую винтовку как орудие совершения правонарушения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

