В Черниговской области мужчина выстрелил в кота: суд назначил условное наказание

18:52, 25 апреля 2026
Козелецкий районный суд Черниговской области рассмотрел уголовное производство в отношении мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным.
Козелецкий районный суд Черниговской области рассмотрел уголовное производство по факту жестокого обращения с животным, повлекшего телесные повреждения. Суд исследовал обстоятельства дела № 734/802/26, дал правовую оценку действиям обвиняемого по ч. 1 ст. 299 УК Украины и вынес обвинительный приговор с назначением наказания и применением освобождения от его отбывания с испытанием.

Суть дела

Судом установлено, что обвиняемый, находясь возле своего домовладения, действуя с прямым умыслом, направленным на жестокое обращение с животным особо болезненными способами, увидел на улице беспородного кота, принадлежащего потерпевшей, который в это время бежал по дороге общего пользования.

Реализуя преступный умысел, обвиняемый, нарушая нормы общественной морали и требования законодательства, в частности пункт 8 Правил содержания собак, кошек и хищных животных в населённых пунктах Украины от 17 июня 1980 года и пункт 6 части 2 статьи 18 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», применил пневматическую винтовку и произвёл выстрел в туловище животного.

В результате этих действий животному был причинён значительный физический боль и телесные повреждения в виде проникающего ранения паравертебральной области на уровне пятого поясничного позвонка. Таким образом, содеянное квалифицировано как жестокое обращение с животным, относящимся к позвоночным, повлёкшее телесные повреждения.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, пояснив, что находился в состоянии эмоционального напряжения из-за плохого самочувствия, а также из-за поведения кошек, которые дразнили его собаку. Он выразил искреннее раскаяние.

С учётом отсутствия спора относительно фактических обстоятельств, с согласия сторон суд в соответствии с ч. 3 ст. 349 УПК Украины признал нецелесообразным исследование доказательств в полном объёме и ограничился допросом обвиняемого и исследованием характеризующих материалов.

Позиции и выводы суда

Оценив собранные доказательства, суд пришёл к выводу, что виновность обвиняемого полностью доказана, а его действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины как жестокое обращение с животным, повлёкшее телесные повреждения.

При назначении наказания суд исходил из положений статей 50 и 65 УК Украины, учёл степень тяжести правонарушения, личность виновного и обстоятельства, влияющие на наказание. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд также учёл, что обвиняемый ранее не судим, на учёте у врачей не состоит, характеризуется нейтрально. Согласно досудебному докладу органа пробации, риск повторного правонарушения оценён как средний, а исправление возможно без изоляции от общества.

С учётом этих обстоятельств суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, однако, применив положения статей 75, 76 УК Украины, освободил лицо от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год с возложением соответствующих обязанностей, в частности регистрации в органе пробации, уведомления об изменении места жительства или работы и прохождения пробационной программы «Преодоление агрессивного поведения».

Суд отметил, что такое наказание соответствует принципам справедливости и соразмерности, достигает цели исправления лица и предотвращения новых правонарушений, а также не является чрезмерным бременем в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека.

Кроме того, суд разрешил вопрос процессуальных расходов, взыскав с обвиняемого расходы на проведение экспертизы, отменил арест на отдельные предметы, постановил уничтожить вещественные доказательства и конфисковал в доход государства пневматическую винтовку как орудие совершения правонарушения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

