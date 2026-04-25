На Чернігівщині чоловік вистрелив у кота: суд призначив умовне покарання

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Козелецький районний суд Чернігівської області розглянув кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з твариною, що спричинило тілесні ушкодження. Суд дослідив обставини справи № 734/802/26, надав правову оцінку діям обвинуваченого за ч. 1 ст. 299 КК України та ухвалив обвинувальний вирок із призначенням покарання і застосуванням звільнення від його відбування з випробуванням.

Суть справи

Судом встановлено, що обвинувачений, перебуваючи поблизу свого домоволодіння, діючи з прямим умислом, спрямованим на жорстоке поводження з твариною особливо болючими способами, побачив на вулиці безпородного кота, який належав потерпілій, та біг дорогою загального користування.

Реалізуючи злочинний умисел, обвинувачений, порушуючи норми суспільної моралі та вимоги законодавства, зокрема пункт 8 Правил тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України від 17 червня 1980 року та пункт 6 частини 2 статті 18 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», застосував пневматичну гвинтівку і здійснив постріл у тулуб тварини.

Унаслідок цих дій тварині було заподіяно значний фізичний біль та тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення паравертебральної ділянки на рівні п’ятого поперекового хребця. Таким чином, вчинене кваліфіковано як жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, яке призвело до тілесних ушкоджень.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину повністю, пояснивши, що перебував у стані емоційного напруження через погане самопочуття, а також через поведінку котів, які дражнили його собаку. Він висловив щире каяття.

З огляду на відсутність спору щодо фактичних обставин, за згодою сторін суд відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів у повному обсязі та обмежився допитом обвинуваченого і дослідженням характеристичних матеріалів.

Позиції та висновки суду

Оцінивши зібрані докази, суд дійшов висновку, що винуватість обвинуваченого доведена повністю, а його дії правильно кваліфіковано за ч. 1 ст. 299 КК України як жорстоке поводження з твариною, що призвело до тілесних ушкоджень.

При призначенні покарання суд виходив із положень статей 50 та 65 КК України, врахував ступінь тяжкості правопорушення, особу винного та обставини, що впливають на покарання. Обставиною, що пом’якшує покарання, суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обтяжуючих обставин не встановлено.

Суд також врахував, що обвинувачений раніше не судимий, на обліку у лікарів не перебуває, характеризується нейтрально. Відповідно до досудової доповіді органу пробації, ризик повторного правопорушення оцінено як середній, а виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

З урахуванням цих обставин суд призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі, однак, застосувавши положення статей 75, 76 КК України, звільнив особу від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік із покладенням відповідних обов’язків, зокрема щодо реєстрації в органі пробації, повідомлення про зміну місця проживання чи роботи та проходження пробаційної програми «Подолання агресивної поведінки».

Суд зазначив, що таке покарання відповідає принципам справедливості та співмірності, досягає мети виправлення особи і запобігання новим правопорушенням, а також не становить надмірного тягаря відповідно до практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, суд вирішив питання процесуальних витрат, стягнувши з обвинуваченого витрати на проведення експертизи, скасував арешт на окремі предмети, постановив знищити речові докази та конфіскував у дохід держави пневматичну гвинтівку як знаряддя вчинення правопорушення.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.