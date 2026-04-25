При переходе с пенсии за выслугу лет назначается новая пенсия: суд обязал ПФУ учесть зарплату за 2022-2024 годы

Черкасский окружной административный суд рассмотрел дело о правомерности отказа органов Пенсионного фонда в применении показателя средней заработной платы за 2022-2024 годы при назначении пенсии по возрасту после перехода с пенсии за выслугу лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 580/11924/25 относительно правомерности решений и действий Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области и Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области, в частности отказа в применении актуального показателя средней заработной платы при назначении пенсии по возрасту и определения правовой природы перехода с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту (перевод или новое назначение).

В деле ответчиками выступали два территориальных органа Пенсионного фонда Украины: Главное управление ПФУ в Харьковской области и Главное управление ПФУ в Киевской области, при этом решение о переходе на пенсию по возрасту принималось последним.

Дело рассмотрено по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон. К участию в деле был привлечен соответчик — Главное управление ПФУ в Киевской области, которое рассматривало заявление истца по принципу экстерриториальности.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями признать противоправными действия органа Пенсионного фонда Украины относительно неучета показателя средней заработной платы в размере 15057,09 грн при перерасчете пенсии и обязать осуществить соответствующий перерасчет с момента перехода на пенсию по возрасту.

Обосновывая иск, указывалось, что при обращении с заявлением о назначении пенсии по возрасту должен применяться показатель средней заработной платы в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения, то есть за 2022–2024 годы, в соответствии с частью второй статьи 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Судом установлено, что истцу с 01 октября 2009 года была назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении». В августе 2025 года истец обратился с заявлением о перерасчете пенсии в связи с достижением необходимого стажа, однако соответствующим органом Пенсионного фонда было отказано.

В дальнейшем в сентябре 2025 года истец подал заявление о переходе на пенсию по возрасту с применением показателя средней заработной платы за 2022–2024 годы. По результатам рассмотрения данного заявления лицо было переведено на пенсию по возрасту, однако при ее исчислении применен показатель средней заработной платы за 2017 год, а в применении актуальных показателей за 2022–2024 годы отказано.

Считая такие действия противоправными, истец обратился в суд с целью защиты своих прав.

Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении административного иска. Признано противоправным и отменено решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области от 08.10.2025 об отказе в перерасчете пенсии с применением показателя средней заработной платы за 2022–2024 годы.

Суд обязал соответствующий орган Пенсионного фонда осуществить перерасчет и выплату пенсии с применением показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году обращения с заявлением о назначении пенсии по возрасту, начиная с 30.09.2025 — даты подачи заявления о переходе на пенсию по возрасту, с учетом ранее выплаченных сумм.

В удовлетворении требования о перерасчете пенсии с 20.08.2025 суд отказал.

В удовлетворении других исковых требований отказано, в частности относительно Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, поскольку этот орган не принимал решения относительно применения спорного показателя средней заработной платы.

Спор охватывал как отказ в перерасчете пенсии по заявлению от 20.08.2025, так и правомерность определения показателя средней заработной платы при переходе на пенсию по возрасту по заявлению от 30.09.2025.

Мотивы и выводы суда

Суд исходил из положений законодательства, в частности части первой статьи 9 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которой определены виды пенсионных выплат, назначаемых в солидарной системе, а также части второй статьи 40 данного Закона, устанавливающей порядок определения заработной платы для исчисления пенсии с применением показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году обращения.

Суд также учел положения части третьей статьи 45 Закона №1058-IV, согласно которым перевод с одного вида пенсии на другой предусматривает сохранение показателя средней заработной платы, примененного при назначении предыдущего вида пенсии, но только в случае, если оба вида пенсии назначены по одному и тому же закону.

Анализируя правовую природу спорных правоотношений, суд пришел к выводу, что в данном случае имеет место не перевод с одного вида пенсии на другой в рамках одного закона, а назначение нового вида пенсии по другому закону. Поскольку пенсия за выслугу лет была назначена в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении», а пенсия по возрасту назначается в соответствии с Законом №1058-IV, при ее назначении должен применяться показатель средней заработной платы за три года, предшествующих году обращения.

Суд обратил внимание, что законодательство не предусматривает пенсию за выслугу лет как вид пенсии в системе Закона №1058-IV, а потому положения о переводе между видами пенсий не могут применяться в данном случае.

Кроме того, суд сослался на устоявшуюся практику Верховного Суда и правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которым в подобных правоотношениях имеет место именно назначение нового вида пенсии, что предусматривает применение актуальных показателей средней заработной платы.

С учетом этого суд признал, что истец имеет право на назначение пенсии по возрасту с применением показателя средней заработной платы за 2022–2024 годы.

Также суд отметил, что перерасчет пенсии может осуществляться только с даты обращения с соответствующим заявлением, а не с более раннего момента.

Оценивая доказательства, суд исходил из положений статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины, согласно которым обязанность доказывания правомерности решений субъекта властных полномочий возлагается на ответчика, который в данном случае не доказал законность своих действий относительно отказа в применении соответствующего показателя средней заработной платы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.