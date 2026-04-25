При переході з пенсії за вислугу років призначається нова пенсія: суд зобов’язав ПФУ врахувати зарплату за 2022–2024 роки

Черкаський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо правомірності відмови органів Пенсійного фонду у застосуванні показника середньої заробітної плати за 2022–2024 роки при призначенні пенсії за віком після переходу з пенсії за вислугу років.

Черкаський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу № 580/11924/25 щодо правомірності рішень та дій Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області та Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, зокрема відмови у застосуванні актуального показника середньої заробітної плати при призначенні пенсії за віком та визначення правової природи переходу з пенсії за вислугу років на пенсію за віком (переведення чи нове призначення).

У справі відповідачами виступали два територіальні органи Пенсійного фонду України: Головне управління ПФУ в Харківській області та Головне управління ПФУ в Київській області, при цьому рішення щодо переходу на пенсію за віком приймалося останнім.

Справу розглянуто за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін. До участі у справі було залучено співвідповідача — Головне управління ПФУ в Київській області, яке розглядало заяву позивача за принципом екстериторіальності.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогами визнати протиправними дії органу Пенсійного фонду України щодо не врахування показника середньої заробітної плати у розмірі 15057,09 грн під час перерахунку пенсії та зобов’язати здійснити відповідний перерахунок із моменту переходу на пенсію за віком.

Обґрунтовуючи позов, зазначалося, що при зверненні із заявою про призначення пенсії за віком має застосовуватися показник середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення, тобто за 2022–2024 роки, відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Судом встановлено, що позивачу з 01 жовтня 2009 року було призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення». У серпні 2025 року позивач звернувся із заявою про перерахунок пенсії у зв’язку з досягненням необхідного стажу, однак відповідним органом Пенсійного фонду було відмовлено.

Надалі у вересні 2025 року позивач подав заяву про перехід на пенсію за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2022–2024 роки. За результатами розгляду цієї заяви особу було переведено на пенсію за віком, проте при її обчисленні застосовано показник середньої заробітної плати за 2017 рік, а у застосуванні актуальних показників за 2022–2024 роки відмовлено.

Вважаючи такі дії протиправними, позивач звернувся до суду з метою захисту своїх прав.

Суд дійшов висновку про часткове задоволення адміністративного позову. Визнано протиправним та скасовано рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області від 08.10.2025 про відмову у перерахунку пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2022–2024 роки.

Суд зобов’язав відповідний орган Пенсійного фонду здійснити перерахунок та виплату пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення із заявою про призначення пенсії за віком, починаючи з 30.09.2025 — дати подання заяви про перехід на пенсію за віком, з урахуванням раніше виплачених сум.

У задоволенні вимоги про перерахунок пенсії з 20.08.2025 суд відмовив.

У задоволенні інших позовних вимог відмовлено, зокрема щодо Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, оскільки цей орган не приймав рішення щодо застосування спірного показника середньої заробітної плати.

Спір охоплював як відмову у перерахунку пенсії за заявою від 20.08.2025, так і правомірність визначення показника середньої заробітної плати при переході на пенсію за віком за заявою від 30.09.2025.

Мотиви та висновки суду

Суд виходив із положень законодавства, зокрема частини першої статті 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якою визначено види пенсійних виплат, що призначаються у солідарній системі, та частини другої статті 40 цього Закону, яка встановлює порядок визначення заробітної плати для обчислення пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення.

Суд також врахував положення частини третьої статті 45 Закону №1058-IV, відповідно до яких переведення з одного виду пенсії на інший передбачає збереження показника середньої заробітної плати, застосованого при призначенні попереднього виду пенсії, але лише у випадку, якщо обидва види пенсії призначені за цим самим законом.

Аналізуючи правову природу спірних правовідносин, суд дійшов висновку, що у даному випадку має місце не переведення з одного виду пенсії на інший у межах одного закону, а призначення нового виду пенсії за іншим законом. Оскільки пенсія за вислугу років була призначена відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», а пенсія за віком призначається відповідно до Закону №1058-IV, при її призначенні має застосовуватися показник середньої заробітної плати за три роки, що передують року звернення.

Суд звернув увагу, що законодавство не передбачає пенсію за вислугу років як вид пенсії у системі Закону №1058-IV, а тому положення щодо переведення між видами пенсій не можуть застосовуватися у цьому випадку.

Крім того, суд послався на усталену практику Верховного Суду та правову позицію Великої Палати Верховного Суду, відповідно до яких у подібних правовідносинах має місце саме призначення нового виду пенсії, що передбачає застосування актуальних показників середньої заробітної плати.

З огляду на це суд визнав, що позивач має право на призначення пенсії за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2022–2024 роки.

Також суд зазначив, що перерахунок пенсії може здійснюватися лише з дати звернення із відповідною заявою, а не з більш раннього моменту.

Оцінюючи докази, суд виходив із приписів статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до яких обов’язок доказування правомірності рішень суб’єкта владних повноважень покладається на відповідача, який у даному випадку не довів законність своїх дій щодо відмови у застосуванні відповідного показника середньої заробітної плати.

