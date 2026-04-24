Верховный Суд: обязательство государственного исполнителя выполнить решение суда не является надлежащим способом защиты

11:52, 24 апреля 2026
Верховный Суд указал, что требование обязать государственного исполнителя выполнить судебное решение не является надлежащим способом защиты прав в исполнительном производстве.
Надлежащим способом защиты прав стороны исполнительного производства является обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя, а не возложение на исполнителя обязанности выполнить судебное решение, поскольку такая обязанность уже возложена на него законом.

К такому выводу пришёл Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 2-40/11 (производство № 61-3359св25).

Обстоятельства дела и позиция судов

В рассматриваемом деле заявитель обратился в суд с жалобой, в которой просил обязать государственного исполнителя выполнить постановление Верховного Суда, согласно которому должник был обязан обеспечить заявителя машиноместом в крытом паркинге в одном из районов г. Киева с передачей его в собственность. Заявитель отмечал, что исполнительное производство длится более трёх лет, однако судебное решение остаётся неисполненным.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы в связи с её недоказанностью.

Апелляционный суд изменил мотивировочную часть определения районного суда, указав, что требование заявителя обязать государственного исполнителя выполнить постановление Верховного Суда фактически сводится к возложению на указанное лицо обязанности выполнять те функции, которые оно должно осуществлять на основании Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Правовые выводы Верховного Суда

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда согласился с выводами апелляционного суда и сделал следующие правовые выводы.

Статья 129-1 Конституции Украины предусматривает, что судебное решение является обязательным к исполнению. Государство обеспечивает исполнение судебного решения в установленном законом порядке. Контроль за исполнением судебного решения осуществляет суд.

Исполнение судебных решений по гражданским делам является составляющей права на справедливый суд и одной из процессуальных гарантий доступа к суду, предусмотренной статьёй 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона Украины «Об исполнительном производстве» исполнитель обязан принимать предусмотренные этим Законом меры по принудительному исполнению решений, беспристрастно, эффективно и в полном объёме совершать исполнительные действия.

Поскольку Закон Украины «Об исполнительном производстве» и так обязывает исполнителя принимать все необходимые меры для принудительного исполнения решений беспристрастно и в полном объёме, вынесение отдельного судебного решения для повторного возложения на исполнителя тех же обязанностей законодательством не предусмотрено.

Кассационный гражданский суд обратил внимание на то, что заявитель, распоряжаясь своими процессуальными правами по собственному усмотрению, просил именно обязать исполнителя выполнить судебное решение, а не признать неправомерным конкретное бездействие или решение исполнителя. Учитывая принцип диспозитивности, суды рассматривали дело исключительно в пределах заявленных требований жалобы. Поскольку обязанность исполнителя действовать эффективно уже закреплена в законе, суд не может выносить решения, которые лишь дублируют действующие нормы права, не создавая при этом новых правовых последствий.

Кроме того, Кассационный гражданский суд напомнил алгоритм действий исполнителя в случаях, когда решение не может быть выполнено без участия должника, указав, что в случае неисполнения судебного решения, которое не может быть выполнено без участия должника, государственный исполнитель направляет органу досудебного расследования сообщение о совершении должником уголовного правонарушения и выносит постановление об окончании исполнительного производства.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый



Блоги

Публикации

Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая

2 мая стартует запуск Единого реестра квалификаций, который меняет правила определения профессий, квалификаций и трудовых функций.

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

Виталий Салихов: о безопасности судей, давлении активистов и дисциплинарных процедурах

Председатель Совета судей Виталий Салихов рассказал о ключевых проблемах судебной системы, позиции относительно роли ВСП в дисциплинарных процедурах и рисках публичного давления на судей.

