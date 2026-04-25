Игнорировала письма НАПК о подаче декларации: суд назначил чиновнице штраф с рассрочкой

Чиновница Бориспольского городского совета признана виновной в непредставлении декларации после увольнения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд завершил рассмотрение дела № 359/1446/26 в отношении гражданки, которую обвиняли в непредставлении декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Согласно приговору суда, обвиняемая в период с 14.02.2024 по 05.11.2024 занимала должность главного специалиста отдела поддержки военнослужащих, ветеранов и членов их семей Управления социальной, ветеранской политики и здравоохранения Бориспольского городского совета Киевской области.

Будучи должностным лицом, на которое распространялись требования антикоррупционного законодательства, в частности Закона Украины «О предотвращении коррупции», она умышленно не подала в установленный срок (до 05.12.2024) декларацию при увольнении за период, не охваченный ранее поданными декларациями, а также декларацию с отметкой «я прекратил(а) выполнение функций государства или органа местного самоуправления (после увольнения)» за 2024 год путем заполнения на официальном сайте НАПК.

Таким образом, женщина своим бездействием совершила умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции», то есть совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 366-3 УК Украины.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-3 УК Украины, и просила строго не наказывать.

Она отметила, что, зная о необходимости подачи декларации при увольнении, не выполнила эту обязанность, поскольку не придала этому значения, а затем забыла о ней. В дальнейшем по адресу ее проживания поступали письма из Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием подать такую декларацию, однако она их проигнорировала, пока ее не вызвали в полицию по этому поводу. Сообщила, что в настоящее время официально не трудоустроена, поскольку на ее содержании находится малолетний сын, у которого диагностировано заболевание с детства и который нуждается в постоянном уходе.

Решение суда

Приговором суда обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-3 УК Украины, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 42 500 грн. С учетом материального и семейного положения обвиняемой суд рассрочил уплату штрафа на десять месяцев равными частями, а именно по 4 250 грн ежемесячно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.