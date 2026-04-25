Ігнорувала листи НАЗК про подання декларації: суд призначив посадовиці штраф із розстрочкою

Посадовицю Бориспільської міської ради визнано винною у неподанні декларації після звільнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бориспільський міськрайонний суд завершив розгляд справи № 359/1446/26 щодо громадянки, яку обвинувачували у неподанні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомили у суді.

Обставини справи

Згідно вироку суду, обвинувачена у період часу з 14.02.2024 по 05.11.2024 обіймала посаду головного спеціаліста відділу підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їх родини Управління соціальної, ветеранської політики та охорони здоров’я Бориспільської міської ради Київської області.

Будучи службовою особою, на яку розповсюджувалися вимоги антикорупційного законодавства, зокрема Закону України «Про запобігання корупції» умисно не подала у строк ( до 05.12.2024) декларацію при звільненні за період, не охоплений раніше поданими деклараціями та декларацію з позначкою «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)» за 2024 шляхом заповнення такої на офіційному сайті НАЗК.

Таким чином, жінка своєю бездіяльністю здійснила умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366-3 КК України.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-3 КК України визнала повністю та просила суворо не карати.

Зазначила, що знаючи про необхідність подання декларації при звільненні, не виконала свого обов’язку, бо не придала цьому значення, а потім і забула про такий обов’язок. В подальшому, на адресу її проживання надходили листи з Національного агентства із запобігання корупції про необхідність подання такої декларації, однак вона їх проігнорувала, поки її не викликали до поліції з цього приводу. Повідомила, що наданий час офіційно не працевлаштована, оскільки на утриманні має малолітнього сина, у якого діагностовано захворювання з дитинства і він потребує постійного догляду.

Рішення суду

Вироком суду обвинувачену визнано винною у вчинені злочину, передбаченого ст. 366-3 КК України та призначено покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 42500 грн. З урахуванням матеріального та сімейного стану обвинуваченої, суд розстрочив сплату штрафу на десять місяців рівними частинами, а саме по 4 250 грн щомісячно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.