Суд во Львовской области признал погибшим военнослужащего, тело которого не удалось эвакуировать с поля боя

Суд установил родственные связи и пришел к выводу о вероятной гибели военнослужащего, который пропал после удара FPV-дрона под Работино.

Камянка-Бугский районный суд Львовской области принял решение по делу об объявлении военнослужащего умершим. Суд также установил юридический факт родственных отношений между заявительницей и пропавшим военнослужащим.

Военнослужащий пропал без вести при выполнении боевого задания вблизи села Работино Запорожской области после удара FPV-дрона. Эвакуация тела была невозможна из-за интенсивных боевых действий. Суд пришел к выводу о наличии достаточных доказательств, которые дают основания для вероятного предположения его гибели.

Обстоятельства дела № 446/2058/25

В суд обратилась сестра военнослужащего с заявлением об объявлении брата умершим и установлении факта родственных отношений. Необходимость обращения была обусловлена как расхождениями в документах, в частности в написании имени и отчества матери, так и необходимостью реализации прав, возникающих в связи с вероятной гибелью военнослужащего.

Суд установил, что военнослужащий проходил службу в составе воинской части и 12 января 2025 года при выполнении боевого задания попал под удар FPV-дрона. Согласно журналу боевых действий, материалам служебного расследования и докладам командования, он получил ранения, несовместимые с жизнью. Из-за постоянных обстрелов эвакуация тела была невозможна, в связи с чем он был учтен как пропавший без вести.

Факт исчезновения подтвержден также материалами уголовного производства, сведениями из соответствующих государственных реестров и документами воинской части. Из материалов дела не установлено наличие живых свидетелей события, что согласуется с обстоятельствами боевого столкновения.

Отдельно суд исследовал документы относительно родственных связей и пришел к выводу, что расхождения в персональных данных матери носят технический характер и не опровергают факт родства. На основании совокупности доказательств установлено, что заявительница является родной сестрой военнослужащего.

Позиции сторон

Представитель Министерства обороны Украины возражал против удовлетворения заявления, указывая, что обращение в суд связано с намерением получения единовременной денежной помощи, что, по его мнению, свидетельствует о наличии спора о праве.

В то же время воинская часть подтвердила факт прохождения службы, обстоятельства исчезновения военнослужащего и результаты служебного расследования, которыми зафиксированы события при выполнении боевого задания.

Оценивая эти доводы, суд не усмотрел спора о праве, поскольку заявленные требования касались установления юридических фактов и не предусматривали решения вопроса о назначении или взыскании выплат.

Правовая оценка суда

Суд рассмотрел дело в порядке особого производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Украины. Установление факта родственных отношений признано допустимым, поскольку оно непосредственно порождает юридические последствия для заявительницы.

Что касается объявления лица умершим, суд применил положения гражданского законодательства, которые допускают такое решение при наличии обстоятельств, угрожавших жизни лица, даже до истечения двух лет, но не ранее чем через шесть месяцев с момента события.

Суд учел правовые выводы Верховного Суда, согласно которым в делах данной категории достаточным является установление совокупности доказательств, дающих основания для вероятного предположения смерти, а не ее бесспорное подтверждение.

Исследованные доказательства являются согласованными между собой и не содержат противоречий относительно обстоятельств исчезновения военнослужащего. Это дало суду основания прийти к выводу о наличии юридических условий для объявления лица умершим.

В то же время суд определил днем смерти не дату вероятной гибели, а день вступления решения в законную силу, что соответствует одному из предусмотренных законом вариантов правового определения момента смерти в таких делах.

Решение суда

Суд удовлетворил заявление полностью. Установлен факт родственных отношений — заявительница признана родной сестрой военнослужащего.

Военнослужащий объявлен умершим. Местом смерти определен район боевых действий вблизи села Работино Пологовского района Запорожской области, а днем смерти — день вступления решения суда в законную силу.

