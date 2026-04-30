Суд на Львівщині визнав загиблим військовослужбовця, тіло якого не вдалося евакуювати з поля бою

Суд встановив родинні зв’язки та дійшов висновку про ймовірну загибель військового, який зник після удару FPV-дрона під Роботиним.

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області ухвалив рішення у справі про оголошення військовослужбовця померлим. Суд також встановив юридичний факт родинних відносин між заявницею та зниклим військовим.

Військовослужбовець зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області після удару FPV-дрона. Евакуація тіла була неможливою через інтенсивні бойові дії. Суд дійшов висновку про наявність достатніх доказів, які дають підстави для вірогідного припущення його загибелі.

Обставини справи № 446/2058/25

До суду звернулася сестра військовослужбовця із заявою про оголошення брата померлим та встановлення факту родинних відносин. Необхідність звернення була зумовлена як розбіжностями у документах, зокрема в написанні імені та по батькові матері, так і потребою реалізації прав, що виникають у зв’язку із ймовірною загибеллю військовослужбовця.

Суд встановив, що військовослужбовець проходив службу у складі військової частини та 12 січня 2025 року під час виконання бойового завдання потрапив під удар FPV-дрона. Згідно з журналом бойових дій, матеріалами службового розслідування та доповідями командування, він отримав поранення, несумісні з життям. Через постійні обстріли евакуація тіла була неможливою, у зв’язку з чим його обліковано як безвісти зниклого.

Факт зникнення підтверджено також матеріалами кримінального провадження, відомостями з відповідних державних реєстрів та документами військової частини. З матеріалів справи не встановлено наявності живих свідків події, що узгоджується з обставинами бойового зіткнення.

Окремо суд дослідив документи щодо родинних зв’язків і дійшов висновку, що розбіжності в персональних даних матері мають технічний характер і не спростовують факту спорідненості. На підставі сукупності доказів встановлено, що заявниця є рідною сестрою військовослужбовця.

Позиції сторін

Представник Міністерства оборони України заперечував проти задоволення заяви, зазначаючи, що звернення до суду пов’язане з наміром отримання одноразової грошової допомоги, що, на його думку, свідчить про наявність спору про право.

Водночас військова частина підтвердила факт проходження служби, обставини зникнення військовослужбовця та результати службового розслідування, якими зафіксовано події під час виконання бойового завдання.

Оцінюючи ці доводи, суд не вбачив спору про право, оскільки заявлені вимоги стосувалися встановлення юридичних фактів і не передбачали вирішення питання про призначення чи стягнення виплат.

Правова оцінка суду

Суд розглянув справу в порядку окремого провадження відповідно до Цивільний процесуальний кодекс України. Встановлення факту родинних відносин визнано допустимим, оскільки воно безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявниці.

Щодо оголошення особи померлою суд застосував положення цивільного законодавства, які допускають таке рішення у разі наявності обставин, що загрожували життю особи, навіть до спливу двох років, але не раніше ніж через шість місяців від події.

Суд врахував правові висновки Верховного Суду, відповідно до яких у справах цієї категорії достатнім є встановлення сукупності доказів, що дають підстави для вірогідного припущення смерті, а не її беззаперечне підтвердження.

Досліджені докази є узгодженими між собою та не містять суперечностей щодо обставин зникнення військовослужбовця. Це дало підстави суду дійти висновку про наявність юридичних умов для оголошення особи померлою.

Водночас суд визначив днем смерті не дату ймовірної загибелі, а день набрання рішенням законної сили, що відповідає одному з передбачених законом варіантів правового визначення моменту смерті у таких справах.

Рішення суду

Суд задовольнив заяву повністю. Встановлено факт родинних відносин — заявниця визнана рідною сестрою військовослужбовця.

Військовослужбовця оголошено померлим. Місцем смерті визначено район бойових дій поблизу села Роботине Пологівського району Запорізької області, а днем смерті — день набрання рішенням суду законної сили.

