Законны ли дополнительные начисления на кредитную задолженность после завершения исполнительного производства – позиция суда

Ровенский апелляционный суд отменил взыскание задолженности и отказал кредитору в требованиях о выплате 3% годовых.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей пересмотрела решение суда предыдущей инстанции, которым удовлетворен иск и взыскана с ответчика в пользу кредитора задолженность в связи с неисполнением денежного обязательства — 3% годовых и инфляционные потери.

Обстоятельства дела № 569/18864/25

Ответчик просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об отказе кредитору в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об удовлетворении апелляционных требований, учитывая следующие обстоятельства дела.

Суд установил, что между банком, который впоследствии уступил право требования истцу по делу, и ответчиком был заключен Кредитный договор и Договор поручительства.

В связи с ненадлежащим исполнением Кредитного договора и возникновением задолженности финучреждение обратилось в суд с иском о принудительном взыскании задолженности.

Решением местного суда взыскана солидарно с должника и поручителя задолженность по кредиту и процентам за пользование кредитными средствами.

Постановлением государственного исполнителя отдела ГИС было возбуждено исполнительное производство по исполнению исполнительного листа, который постановлением старшего государственного исполнителя был возвращён взыскателю с разъяснением о необходимости повторного представления к исполнению в установленный срок.

Вместо этого кредитор обратился с новым иском в суд о взыскании с должника на основании ст. 625 Гражданского кодекса Украины (далее в тексте — ГК Украины) 3% годовых и инфляционных убытков, начисленных на сумму задолженности по кредитному договору, взысканной решением местного суда, поскольку указанное решение суда должником не исполнено, а кредитная задолженность не возвращена.

Позиция суда относительно сроков исполнения

В соответствии со статьей 625 ГК Украины, на которую сослался истец, должник не освобождается от ответственности за невозможность исполнения им денежного обязательства. Должник, просрочивший исполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом.

Согласно статье 11 Закона Украины «Об исполнительном производстве», сроки в исполнительном производстве — это периоды времени, в пределах которых участники исполнительного производства обязаны или имеют право принять решение или совершить действие. Сроки в исполнительном производстве устанавливаются законом, а если они не определены законом — устанавливаются исполнителем. Любое действие или совокупность действий в ходе исполнительного производства должны быть выполнены не позднее предельного срока, определенного настоящим Законом.

Возможность принудительного взыскания кредитором задолженности, о взыскании которой вынесено решение суда, исчерпывается по истечении срока предъявления к исполнению исполнительного документа на исполнение указанного решения, если такой срок не был возобновлен судом в установленном законом порядке.

Кредитор не может повторно предъявить исполнительный документ к исполнению (срок пропущен, а в его возобновлении отказано), повторно обратиться в суд по поводу того же долга (имеется судебное решение по этому долгу), требовать исполнения через государственные механизмы. Должник уже не обязан возвращать долг принудительно и может ссылаться на окончательную утрату возможности исполнения решения.

Однако это не исключает возможного добровольного погашения долга должником, что не будет считаться необоснованно полученным имуществом.

Таким образом, истечение сроков предъявления исполнительного листа к исполнению является законным правом должника избежать привлечения к гражданско-правовой ответственности по истечении определенного периода после выдачи судом исполнительного документа.

Оценка применения статьи 625 ГК Украины

Суд гарантирует право на справедливое судебное разбирательство как взыскателю, так и должнику, поскольку должен учитывать не только имущественные интересы взыскателя, но и защищать права и интересы должника, который в таком случае правомерно в течение длительного периода мог рассчитывать на отсутствие угрозы принудительного исполнения решения и привлечения к ответственности за его неисполнение.

В таком случае к соответствующим денежным требованиям (в отношении которых исчерпана возможность взыскания в принудительном порядке по судебному решению) нельзя применять правила ч. 2 ст. 625 ГК Украины.

Поскольку в деле, как установил апелляционный суд, стадия исполнения решения местного суда завершилась с истечением срока предъявления исполнительного документа к исполнению, а вопрос о восстановлении судом упущенного срока истец не поднимал, реализация этого обязательства невозможна путем принудительного исполнения, поэтому нет правового основания для взыскания производного обязательства, предусмотренного ст. 625 ГК Украины.

Реализация своих процессуальных прав в данном случае зависит исключительно от воли самого кредитора (истца, взыскателя), который не мог не знать о наличии производства по указанному делу и об установленном законом сроке для представления исполнительного документа к исполнению.

Предоставление взыскателю возможности постоянно предъявлять требования к должнику о взыскании 3% годовых и инфляционных убытков, начисленных на требование, которое не может быть принудительно исполнено, противоречит принципу правовой определенности, который, в свою очередь, является составным элементом принципа верховенства права.

Как указано Верховным Судом в постановлении Большой Палаты от 11 февраля 2026 года по делу № 754/511/23 (производство № 14-63цс25): «с учетом собственных выводов по данному делу Верховный Суд считает, что суды предыдущих инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании 3% годовых за неисполнение решения суда о взыскании кредитной задолженности, правильно исходили из того, что в связи с истечением срока, предоставленного законом для предъявления исполнительного листа к исполнению, отказом суда в восстановлении этого срока и в выдаче дубликата исполнительного листа, не существует и обязательства ответчика по денежному обязательству, которое могло бы быть исполнено принудительно, а следовательно, нет правового основания для взыскания возможного производного обязательства, предусмотренного статьей 625 ГК Украины».

Заключение апелляционного суда

Учитывая эти обстоятельства, коллегия судей пришла к выводу, что в удовлетворении иска кредитора к должнику о взыскании задолженности по кредитному договору необходимо отказать, а обжалуемое решение суда предыдущей инстанции — отменить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.