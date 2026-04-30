Отказ без надлежащей проверки: Верховный Суд пояснил, когда действия Антимонопольного комитета незаконны

При решении вопроса об открытии антимонопольного дела АМКУ оценивает наличие признаков нарушения, а не устанавливает его факт.

Антимонопольный комитет Украины при решении вопроса об отказе в рассмотрении заявления о нарушении ст. 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» обязан проверить наличие именно признаков объективной стороны правонарушения, а не устанавливать факт его совершения по существу. Невыполнение этой обязанности, в частности из-за формального или неполного рассмотрения заявления, является основанием для отмены соответствующего решения Комитета.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №910/980/25

Общество истца является производителем полуфабрикатов под торговой маркой «Роллини» (с 2017 года). Физическое лицо является владельцем торговой марки и промышленного образца на соответствующие полуфабрикаты, а ООО получило исключительные лицензии на их использование. В 2024 году выявлено, что два других предприятия продают подобную продукцию со схожим обозначением и подали заявки на регистрацию по аналогичным классам торговых марок МКТП, что и «Роллини».

ООО обратилось в Антимонопольный комитет Украины (АМК) с жалобой на недобросовестную конкуренцию, однако распоряжением АМК отказано в рассмотрении заявления, поскольку внешний вид изделия не признан обозначением, использование спорного знака не доказано, признаков нарушения не установлено. В дальнейшем физическое лицо и ООО обратились с иском к АМК об отмене указанного распоряжения АМК и обязании рассмотреть заявление.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, иск удовлетворил. Суды предыдущих инстанций установили, что АМК не исследовал полно и всесторонне факты, в частности первенство использования торговой марки и формы изделия ООО; возможное смешение хозяйственной деятельности из-за сходства продукции; поданные заявки третьих лиц на те же классы МКТП, что и «Роллини»; дистрибьюторские договоры, подтверждающие коммерческое использование спорной формы.

Позиция Верховного Суда

КГС ВС, оставляя без изменений судебные решения предыдущих инстанций, отметил, что на стадии решения вопроса об открытии дела АМК должен устанавливать наличие признаков нарушения, а не доказывать факт правонарушения по существу. В то же время отказ в рассмотрении дела должен быть надлежащим образом мотивирован и базироваться на полном исследовании обстоятельств, изложенных в заявлении.

Суд подчеркнул, что АМК обязан предоставить исчерпывающую и обоснованную оценку всем доводам заявителя; формальный подход к анализу доказательств является недопустимым; отсутствие надлежащего исследования обстоятельств (в частности относительно использования обозначений и сходства продукции) свидетельствует о нарушении требований законодательства; суды не вмешиваются в дискрецию АМК, но проверяют законность ее реализации.

КГС ВС отметил, что оспариваемое распоряжение АМК не соответствовало критериям обоснованности и полноты, а потому правомерно было отменено с обязанностью повторного рассмотрения заявления.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что ненадлежащая мотивация и неполное выяснение обстоятельств при отказе в открытии дела о недобросовестной конкуренции являются самостоятельным основанием для отмены соответствующего решения АМК.

