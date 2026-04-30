Мужчина, который проживает в Германии, оспорил данные в «Резерв+» о доставлении в ТЦК — суд отказал

Истец ссылался на проживание за границей и отсутствие вызовов, однако суд поддержал позицию ТЦК.

Суд в Луцке рассмотрел дело гражданина, который длительное время проживает в Германии и после формирования электронного военно-учетного документа в приложении «Резерв+» обнаружил информацию об обращении ТЦК в органы Нацполиции относительно его доставления для составления протокола. Такое обращение было связано с внесением в реестр сведений о нарушении правил воинского учета.

Истец настаивал, что не получал повесток и не привлекался к административной ответственности, а потому считал внесение этих данных незаконным.

Волынский окружной административный суд пришел к выводу, что внесение информации в реестр является элементом ведения воинского учета и не свидетельствует о применении санкций. Также суд подчеркнул, что пребывание за пределами Украины не освобождает от обязанности соблюдать правила воинского учета.

Обстоятельства дела №140/16302/25

В суд обратился гражданин, который просил признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки и обязать исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведения о нарушении им правил воинского учета.

Истец указывал, что длительное время проживает за границей, куда выехал на лечение, и не получал повесток или иных уведомлений о вызове в ТЦК. О наличии записи он узнал после формирования электронного военно-учетного документа через приложение. При этом подчеркивал, что к административной ответственности его не привлекали, а потому считал внесение таких сведений необоснованным.

Позиция ответчика

Территориальный центр комплектования возразил против иска. Указано, что истец не выполнил обязанность по постановке на воинский учет и не явился по вызову, сформированному через государственный реестр и направленному почтовой связью.

В связи с этим в органы Национальной полиции было направлено обращение относительно доставления лица в ТЦК с целью составления протокола об административном правонарушении. Внесенные в реестр сведения, по позиции ответчика, отражают факт нарушения правил воинского учета, а не факт привлечения к ответственности.

Оценка суда

Суд исходил из того, что обязанность граждан состоять на воинском учете и своевременно актуализировать свои данные прямо предусмотрена законодательством. В частности, после изменения места жительства, в том числе в случае пребывания за границей, лицо обязано выполнить соответствующие учетные процедуры. Пребывание за пределами Украины само по себе не освобождает от этой обязанности.

Исследовав материалы дела, суд установил, что истец не обращался в ТЦК для актуализации данных и не предоставил доказательств надлежащего выполнения обязанности по воинскому учету, в том числе с использованием электронных сервисов.

Суд отдельно подчеркнул, что внесение сведений в Единый государственный реестр является составляющей ведения воинского учета и фиксирует обстоятельства выполнения или невыполнения воинской обязанности. Такая запись не является решением о привлечении к административной ответственности и не заменяет собой соответствующее производство.

Относительно обращения в полицию суд отметил, что территориальные центры комплектования наделены правом обращаться в органы Национальной полиции относительно доставления лиц в ТЦК для составления протокола об административном правонарушении. Такое доставление имеет процессуальную цель и не свидетельствует об установлении вины лица.

Аргумент истца о неполучении повестки суд отклонил, указав, что независимо от этого невыполнение обязанности по постановке на воинский учет является самостоятельным основанием для реагирования со стороны ТЦК в пределах их полномочий.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что ответчик действовал на основании и в пределах полномочий, предусмотренных законодательством. Оснований для признания действий противоправными и исключения сведений из реестра не установлено.

В удовлетворении иска отказано полностью.

