Чоловік, який проживає в Німеччині, оскаржив дані в Резерв+ про доставлення до ТЦК — суд відмовив

Позивач посилався на проживання за кордоном і відсутність викликів, однак суд підтримав позицію ТЦК.

Суд у Луцьку розглянув справу громадянина, який тривалий час проживає в Німеччині та після формування електронного військово-облікового документа в застосунку «Резерв+» виявив інформацію про звернення ТЦК до органів Нацполіції щодо його доставлення для складання протоколу. Таке звернення було пов’язане з внесенням до реєстру відомостей про порушення правил військового обліку.

Позивач наполягав, що не отримував повісток і не притягувався до адміністративної відповідальності, а тому вважав внесення цих даних незаконним.

Волинський окружний адмінсуд дійшов висновку, що внесення інформації до реєстру є елементом ведення військового обліку та не свідчить про застосування санкцій. Також суд наголосив, що перебування за межами України не звільняє від обов’язку дотримуватися правил військового обліку.

Обставини справи №140/16302/25

До суду звернувся громадянин, який просив визнати протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки та зобов’язати виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів відомості про порушення ним правил військового обліку.

Позивач зазначав, що тривалий час проживає за кордоном, куди виїхав на лікування, і не отримував повісток чи інших повідомлень про виклик до ТЦК. Про наявність запису він дізнався після формування електронного військово-облікового документа через застосунок. При цьому наголошував, що до адміністративної відповідальності його не притягували, а тому вважав внесення таких відомостей безпідставним.

Позиція відповідача

Територіальний центр комплектування заперечив проти позову. Вказано, що позивач не виконав обов’язку щодо постановки на військовий облік та не з’явився за викликом, сформованим через державний реєстр і направленим поштовим зв’язком.

У зв’язку з цим до органів Національної поліції було скеровано звернення щодо доставлення особи до ТЦК з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення. Внесені до реєстру відомості, за позицією відповідача, відображають факт порушення правил військового обліку, а не факт притягнення до відповідальності.

Оцінка суду

Суд виходив із того, що обов’язок громадян перебувати на військовому обліку та своєчасно актуалізувати свої дані прямо передбачений законодавством. Зокрема, після зміни місця проживання, у тому числі у разі перебування за кордоном, особа зобов’язана виконати відповідні облікові процедури. Перебування за межами України саме по собі не звільняє від цього обов’язку.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що позивач не звертався до ТЦК для актуалізації даних і не надав доказів належного виконання обов’язку щодо військового обліку, зокрема шляхом використання електронних сервісів.

Суд окремо підкреслив, що внесення відомостей до Єдиного державного реєстру є складовою ведення військового обліку та фіксує обставини виконання або невиконання військового обов’язку. Такий запис не є рішенням про притягнення до адміністративної відповідальності і не замінює собою відповідного провадження.

Щодо звернення до поліції, суд зазначив, що територіальні центри комплектування наділені правом звертатися до органів Національної поліції щодо доставлення осіб до ТЦК для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Таке доставлення має процесуальну мету і не свідчить про встановлення вини особи.

Аргумент позивача про неотримання повістки суд відхилив, зазначивши, що незалежно від цього невиконання обов’язку щодо постановки на військовий облік є самостійною підставою для реагування з боку ТЦК у межах їхніх повноважень.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що відповідач діяв на підставі та в межах повноважень, передбачених законодавством. Підстав для визнання дій протиправними та виключення відомостей із реєстру не встановлено.

У задоволенні позову відмовлено повністю.

