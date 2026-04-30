Когда привлекать Военную службу правопорядка для осмотра водителя на состояние опьянения — ответ суда

Хмельницкий апелляционный суд подчеркнул, что в соответствии с КУоАП за нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, военнослужащие несут ответственность на общих основаниях.

Фото: vinbazar.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Около полуночи 8 сентября 2025 года в Хмельницком патрульная полиция остановила автомобиль «Volvo», водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Во время общения полицейские выявили у него признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя, нарушение координации движений, поведение, не соответствующее обстановке — и предложили пройти осмотр на состояние опьянения. Водитель отказался.

Такие обстоятельства установил Хмельницкий горрайонный суд.

В итоге суд признал водителя виновным в отказе от прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП) и наложил на него административное взыскание в виде штрафа 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Защитник водителя подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление местного суда и закрыть производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. По его мнению, поскольку водитель является военнослужащим, полицейские должны были привлечь Военную службу правопорядка для проведения осмотра на состояние опьянения и квалифицировать его действия по ч. 3 ст. 172-20 КУоАП.

Апелляционный суд отклонил доводы апелляционной жалобы, подтвердив законность постановления суда первой инстанции.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях за нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, военнослужащие несут ответственность на общих основаниях.

Суд разъяснил, что осмотр на состояние опьянения военнослужащих с привлечением Военной службы правопорядка проводится в случае, если они выполняют обязанности военной службы или находятся на территории воинских частей, а также в других местах, предусмотренных статьей 266-1 КУоАП.

Апелляционный суд отметил, что водитель «Volvo» управлял автомобилем не во время выполнения обязанностей военной службы, а в частных целях, о чем он сам сообщил полиции. По материалам дела, водитель был в гражданской одежде, его автомобиль не относится к военному имуществу, патрульные остановили его за пределами территории воинской части.

«При таких обстоятельствах у полицейских отсутствовали основания для вызова должностных лиц Военной службы правопорядка или руководства воинской части и проведения ими осмотра в порядке ст. 266-1 КУоАП», — отметил апелляционный суд.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/26665/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.