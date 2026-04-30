Коли залучати Військову службу правопорядку для огляду водія на стан сп’яніння — відповідь суду

Хмельницький апеляційний суд підкреслив, що відповідно до КУпАП за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, військовослужбовці несуть відповідальність на загальних підставах.

Близько опівночі 8 вересня 2025 року у Хмельницькому патрульна поліція зупинила автомобіль «Volvo», водій якого порушив Правила дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння – запах алкоголю, порушення координації рухів, поведінку, що не відповідає обстановці – й запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Водій відмовився.

Такі обставини встановив Хмельницький міськрайонний суд.

Відтак – визнав водія винним у відмові від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та наклав на нього адміністративне стягнення у виді 17 000 грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Захисник водія подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати постанову місцевого суду та закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. На його думку, оскільки водій є військовослужбовцем, поліцейські мали залучити Військову службу правопорядку для проведення огляду на стан сп’яніння та кваліфікувати його дії за ч. 3 ст. 172-20 КУпАП.

Апеляційний суд відхилив доводи апеляційної скарги, підтвердивши законність постанови суду першої інстанції.

ХАС звернув увагу, що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, військовослужбовці несуть відповідальність на загальних підставах.

Суд роз’яснив, що огляд на стан сп`яніння військовослужбовців із залученням Військової служби правопорядку проводиться у випадку, якщо вони виконують обов`язки військової служби або перебувають на території військових частин, а також в інших місцях, передбачених статтею 266-1 КУпАП.

Апеляційний суд зауважив, що водій «Volvo» керував автомобілем не під час виконання обов`язків військової служби, а в приватних цілях, про що він сам сказав поліції. За матеріалами справи, водій був у цивільному одязі, його авто не належить до військового майна, патрульні зупинили його за межами території військової частини.

«За таких обставин, у поліцейських були відсутні підстави для виклику службових осіб Військової служби правопорядку або керівництва військової частини та проведення ними огляду в порядку ст. 266-1 КУпАП», – зазначив апеляційний суд.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 686/26665/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

