Почта вернула повестку с отметкой «адресат отсутствует» — суд оставил штраф 25 500 грн за неявку в ТЦК

Письмо с повесткой вернулось с почты, однако суд признал такое уведомление надлежащим и подтвердил штраф.

Можно ли избежать штрафа за неявку в территориальный центр комплектования, если повестка фактически не получена? Шевченковский районный суд Львова рассмотрел такую ситуацию и пришел к выводу: сам факт отсутствия лица по адресу во время доставки письма не освобождает от ответственности.

В данном деле суд оставил в силе штраф в размере 25 500 грн. Ключевым стало то, что повестка была направлена по адресу, которая значится в официальных учетах, а ее возврат с отметкой почтового оператора суд признал надлежащим подтверждением уведомления.

Обстоятельства дела №466/12436/24

Истец обжаловал постановление ТЦК, которым его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУпАП — неявку по вызову в период мобилизации.

Повестка была сформирована через Единый государственный реестр военнообязанных и направлена заказным письмом по адресу, имеющемуся в соответствующих учетах. В то же время почтовое отправление вернулось с отметкой об отсутствии адресата. В указанное в повестке время истец в ТЦК не явился.

После этого его доставили в территориальный центр, где составили протокол и вынесли постановление о наложении штрафа.

Истец настаивал, что постановление является незаконным, поскольку он не был надлежащим образом уведомлен о вызове. Также указывал на нарушения в оформлении повестки, в частности относительно органа и подписанта, и на неполный адрес в почтовом отправлении.

Отдельно он отметил, что ранее уже уточнил свои военно-учетные данные и проходил медицинское обследование, поэтому оснований для повторного вызова не было. При этом подчеркивал отсутствие умысла на уклонение и то, что явился в ТЦК добровольно.

Представитель ТЦК возражал против иска, указывая, что закон позволяет вызывать военнообязанных для уточнения данных независимо от предыдущих обновлений. Несогласие с целью вызова, указанной в повестке, не освобождает лицо от обязанности прибыть.

Также отмечалось, что повестка направлена в установленном порядке, а истец не доказал уважительности причин неявки.

Оценка суда

Суд исследовал нормы законодательства о мобилизации и порядок вызова военнообязанных и пришел к выводу о правомерности действий ТЦК.

Указывается, что граждане обязаны являться в территориальные центры комплектования в сроки, указанные в повестке. Такая обязанность является общей и подлежит исполнению, если лицо не докажет наличие уважительных причин неявки. Сам факт несогласия с основаниями вызова не освобождает от этой обязанности.

Суд применил положения правительственного Порядка проведения мобилизации и указал, что надлежащее уведомление может быть подтверждено не только фактом личного вручения. В частности, отметка почтового оператора об отсутствии лица по адресу, который значится в учетных данных, является одним из предусмотренных законом подтверждений надлежащего оповещения.

При этом суд учел, что повестка была направлена по адресу, имеющемуся в реестрах, а истец не доказал, что сообщал иной адрес для переписки.

Суд согласился, что территориальный центр имеет право вызывать лицо для уточнения персональных данных в соответствии с законодательством, которое регулирует ведение реестра военнообязанных. Обновление части данных ранее не устраняет обязанности явиться по новому вызову.

Установлено, что протокол составлен уполномоченным лицом, истцу была предоставлена возможность подать объяснения, а решение принято в пределах полномочий и в разумный срок.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что постановление о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным.

В удовлетворении иска отказано. Штраф в размере 25 500 грн оставлен в силе. Судебные расходы возложены на истца.

