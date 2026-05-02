Пошта повернула повістку з відміткою «адресат відсутній» — суд залишив штраф 25 500 грн за неявку до ТЦК

Лист із повісткою повернувся з пошти, однак суд визнав таке повідомлення належним і підтвердив штраф.

Чи можна уникнути штрафу за неявку до територіального центру комплектування, якщо повістку фактично не отримано? Шевченківський районний суд Львова розглянув таку ситуацію і дійшов висновку: сам факт відсутності особи за адресою під час доставки листа не звільняє від відповідальності.

У цій справі суд залишив у силі штраф у розмірі 25 500 грн. Ключовим стало те, що повістку було направлено за адресою, яка значиться в офіційних обліках, а її повернення з відміткою поштового оператора суд визнав належним підтвердженням повідомлення.

Обставини справи №466/12436/24

Позивач оскаржив постанову ТЦК, якою його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП — неявку за викликом у період мобілізації.

Повістку сформували через Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних і направили рекомендованим листом за адресою, наявною у відповідних обліках. Водночас поштове відправлення повернулося з відміткою про відсутність адресата. У визначений у повістці час позивач до ТЦК не з’явився.

Після цього його доставили до територіального центру, де склали протокол та винесли постанову про накладення штрафу.

Позивач наполягав, що постанова є незаконною, оскільки він не був належним чином повідомлений про виклик. Також вказував на порушення в оформленні повістки, зокрема щодо органу та підписанта, і на неповну адресу в поштовому відправленні.

Окремо він зазначав, що раніше вже уточнив свої військово-облікові дані та проходив медичне обстеження, тому підстав для повторного виклику не було. При цьому підкреслював відсутність умислу на ухилення і те, що з’явився до ТЦК добровільно.

Представник ТЦК заперечував проти позову, вказуючи, що закон дозволяє викликати військовозобов’язаних для уточнення даних незалежно від попередніх оновлень. Незгода з метою виклику, зазначеною у повістці, не звільняє особу від обов’язку прибути.

Також наголошувалося, що повістку направлено у встановленому порядку, а позивач не довів поважності причин неявки.

Оцінка суду

Суд дослідив норми законодавства про мобілізацію та порядок виклику військовозобов’язаних і дійшов висновку про правомірність дій ТЦК.

Вказується, що громадяни зобов’язані з’являтися до територіальних центрів комплектування у строки, визначені у повістці. Такий обов’язок є загальним і підлягає виконанню, якщо особа не доведе наявність поважних причин неявки. Сам факт незгоди з підставами виклику не звільняє від цього обов’язку.

Суд застосував положення урядового Порядку проведення мобілізації і вказав, що належне повідомлення може бути підтверджене не лише фактом особистого вручення. Зокрема, відмітка поштового оператора про відсутність особи за адресою, яка значиться в облікових даних, є одним із передбачених законом підтверджень належного оповіщення.

При цьому суд врахував, що повістка була направлена за адресою, наявною у реєстрах, а позивач не довів, що повідомляв іншу адресу для листування.

Суд погодився, що територіальний центр має право викликати особу для уточнення персональних даних відповідно до законодавства, яке регулює ведення реєстру військовозобов’язаних. Оновлення частини даних раніше не усуває обов’язку з’явитися за новим викликом.

Встановлено, що протокол складено уповноваженою особою, позивачу надали можливість подати пояснення, а рішення ухвалено в межах повноважень і у розумний строк.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що постанова про притягнення до адміністративної відповідальності є законною та обґрунтованою.

У задоволенні позову відмовлено. Штраф у розмірі 25 500 грн залишено в силі. Судові витрати покладено на позивача.

