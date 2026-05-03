Работника вуза оштрафовали на 59 500 грн за «неполную» проверку документов аспиранта — суд закрыл дело

11:47, 3 мая 2026
Суд не установил нарушения в действиях должностного лица: на момент событий требование электронного военно-учетного документа не было обязательным.
Салтовский районный суд города Харькова отменил штраф в размере 59 500 грн, наложенный на должностное лицо университета за якобы нарушение правил воинского учета. Речь идет о ситуации, когда ответственного за воинский учет в вузе привлекли к ответственности из-за проверки документов поступающего — без требования электронного военно-учетного документа.

Суд пришел к принципиальному выводу: на момент событий такое требование не было обязательным, а следовательно отсутствует и состав административного правонарушения. Кроме того, орган, который наложил штраф, не смог надлежащим образом доказать вину должностного лица и не предоставил суду материалы, подтверждающие нарушение. В результате постановление отменено, а производство по делу закрыто.

Обстоятельства дела №643/18435/25

Истец — должностное лицо, ответственное за ведение воинского учета в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» — обжаловал постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки, которым его привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Основанием для наложения штрафа стало зачисление в аспирантуру лица, которое ранее находилось в розыске из-за неявки по мобилизационным повесткам. После поступления это лицо получило отсрочку от мобилизации как аспирант дневной формы обучения.

По позиции ответчика, ответственный за воинский учет допустил нарушение, поскольку при проверке документов поступающего ограничился бумажной формой военно-учетного документа и не проверил актуальность данных путем получения электронной версии.

Истец возражал против таких выводов, указывая, что прибыл по вызову, не соглашался с инкриминируемым нарушением и настаивал на соблюдении установленной процедуры. Кроме того, протокол об административном правонарушении составлен не был, а его процессуальные права не были обеспечены.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки настаивал, что должностное лицо вуза нарушило требования законодательства о воинском учете, в частности положения подзаконных актов Кабинета Министров Украины, поскольку должно было проверить достоверность представленных документов более тщательно, в том числе путем получения электронного военно-учетного документа.

Оценка суда

Суд исходил из того, что в делах об обжаловании решений субъектов властных полномочий обязанность доказывания правомерности такого решения возлагается на ответчика. В то же время ответчик не предоставил истребованные материалы административного дела, что исключает возможность подтверждения обстоятельств, положенных в основу оспариваемого постановления.

Оценивая соблюдение процедуры, суд указал, что при обстоятельствах, когда лицо явилось по вызову и возражало против привлечения к ответственности, составление протокола об административном правонарушении было обязательным. Его отсутствие свидетельствует о нарушении процессуальных требований. Вместе с тем эти нарушения не стали определяющими для разрешения спора.

Ключевым для суда стало установление наличия состава административного правонарушения. Суд установил, что на момент зачисления поступающего в аспирантуру нормативное регулирование предусматривало возможность формирования электронного военно-учетного документа по желанию лица. Такой документ не был обязательным, а следовательно отсутствовала обязанность требовать его предоставления.

Изменения в соответствующие постановления Кабинета Министров Украины, которыми фактически введена обязательность электронного военно-учетного документа для большинства военнообязанных, вступили в силу лишь 16 декабря 2025 года, то есть после возникновения спорных правоотношений.

При таких условиях суд пришел к выводу, что действия истца не могут рассматриваться как нарушение правил воинского учета, поскольку требование, на котором основывалось постановление, на тот момент не действовало.

Кроме того, суд обратил внимание, что диспозиция ч. 3 ст. 210-1 КУпАП носит бланкетный характер и предусматривает обязательную ссылку на конкретные нормы законодательства, которые были нарушены. В спорном постановлении не конкретизировано, какие именно требования законодательства не были соблюдены и в чем именно заключалось нарушение.

С учетом отсутствия надлежащих доказательств, а также недоказанности события и состава административного правонарушения, суд пришел к выводу о противоправности привлечения истца к ответственности.

Решение суда

Суд удовлетворил иск, отменил постановление о наложении административного взыскания и закрыл производство по делу в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Кроме того, суд взыскал судебный сбор в пользу истца за счет бюджетных ассигнований соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки как юридического лица публичного права.

