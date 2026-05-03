Освобождает ли судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления от мобилизации — что решит суд

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об исключении данных из реестра «Оберег».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства административное дело по иску гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправными действий и обязательстве совершить определенные действия.

Обстоятельства дела №420/31334/25

Истец просил суд признать противоправным решение территориального центра комплектования об отказе внести данные об исключении его из воинского учета, обязать исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов информацию о статусе «военнообязанный» и «розыск», а также внести данные об исключении из воинского учета.

В обоснование своих исковых требований истец указал, что 29 сентября 2011 года он был снят с воинского учета в соответствии с подпунктом 6 пункта 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей на тот момент) в связи с судимостью за совершение особо тяжкого преступления и отбыванием наказания в виде лишения свободы. Истец утверждал, что законодательство не предусматривает повторного постановки на учет лиц, исключенных из него на законных основаниях, поэтому он не является субъектом воинского учета. В то же время в реестре «Оберег» и приложении «Резерв+» он отображается как военнообязанный, находящийся в розыске с июня 2025 года.

Суд установил, что 11 ноября 2002 года Красногвардейским районным судом города Днепропетровска истец был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 140 и частью 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года), и приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Наказание он отбывал с 24 июня 2003 года по 17 декабря 2008 года.

29 сентября 2011 года истец был исключен из воинского учета на основании подпункта 6 пункта 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей на момент исключения).

18 мая 2024 года вступил в силу Закон Украины № 3633-IX, которым статья 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» изложена в новой редакции. Нормативное основание, по которому истец был исключен из воинского учета (осуждение за тяжкое или особо тяжкое преступление), утратило силу.

Суд отметил, что по состоянию на 2025 год законодательство не предусматривает освобождение от воинской обязанности на основании такой судимости. Согласно пункту 4 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период (утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560), истец подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Суд пришел к выводу, что истец правомерно числится военнообязанным, а требования о признании действий территориального центра комплектования противоправными и исключении информации из реестра являются безосновательными.

Что решил суд

Решением Одесского окружного административного суда от 3 апреля 2026 года в удовлетворении административного иска отказано полностью.

Решение может быть обжаловано в Пятом апелляционном административном суде путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.