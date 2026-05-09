  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Нет повестки — нет нарушения: суд признал неправомерным внесение ТЦК данных о нарушении учета в реестр

00:06, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Административный суд частично удовлетворил иск и обязал исключить сведения о якобы нарушении правил воинского учета из государственного реестра.
Нет повестки — нет нарушения: суд признал неправомерным внесение ТЦК данных о нарушении учета в реестр
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский окружной административный суд частично удовлетворил иск гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании действий противоправными и обязательстве совершить определенные действия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 260/1357/26

Истец состоит на воинском учете в ТЦК и СП. В мобильном приложении «Резерв+» содержится информация о нарушении им правил воинского учета из-за непрохождения ВЛК. Истец обратился с адвокатским запросом, на который ТЦК сообщил, что повестки для прохождения медицинского осмотра истцу не направлялись, протоколы или постановления об административных правонарушениях не составлялись, а обращений в Национальную полицию относительно его розыска или доставки не направлялось.

Правовая позиция суда

Суд установил, что сторонами не представлено в материалы дела сведений о том, что истец признан ограниченно годным в военное время, негодным к военной службе в мирное время или ограниченно годным в военное время. Не содержит таких данных и электронный военно-учетный документ из приложения «Резерв+».

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины № 3621-IX в редакции Закона Украины № 4235-IX, истец не был обязан самостоятельно обращаться в ТЦК и СП или через «Резерв+» для получения направления на ВЛК для прохождения повторного медицинского осмотра до 05.06.2025».

Суд отмечает, что в материалах дела отсутствуют доказательства вручения или направления истцу повестки о вызове в ТЦК и СП для прохождения медицинского осмотра и/или предоставления направления на прохождение ВЛК, а следовательно, отсутствуют основания для вывода об отказе истца в его прохождении.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для внесения данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов о нарушении истцом правил воинского учета.

Решение суда

  1. Исковое заявление удовлетворить частично.
  2. Признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки, заключающиеся во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных о нарушении правил воинского учета в отношении истца.
  3. Обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов данные о нарушении правил воинского учета истца.
  4. В остальной части исковых требований отказать.
  5. Взыскать в пользу истца за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки судебные расходы по уплате судебного сбора в сумме 1 331,20 гривен.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не была подана, и может быть обжаловано в апелляционном административном суде в течение тридцати дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд повестка ТЦК мобилизация ВВК военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]