Нет повестки — нет нарушения: суд признал неправомерным внесение ТЦК данных о нарушении учета в реестр

Административный суд частично удовлетворил иск и обязал исключить сведения о якобы нарушении правил воинского учета из государственного реестра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский окружной административный суд частично удовлетворил иск гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании действий противоправными и обязательстве совершить определенные действия.

Обстоятельства дела № 260/1357/26

Истец состоит на воинском учете в ТЦК и СП. В мобильном приложении «Резерв+» содержится информация о нарушении им правил воинского учета из-за непрохождения ВЛК. Истец обратился с адвокатским запросом, на который ТЦК сообщил, что повестки для прохождения медицинского осмотра истцу не направлялись, протоколы или постановления об административных правонарушениях не составлялись, а обращений в Национальную полицию относительно его розыска или доставки не направлялось.

Правовая позиция суда

Суд установил, что сторонами не представлено в материалы дела сведений о том, что истец признан ограниченно годным в военное время, негодным к военной службе в мирное время или ограниченно годным в военное время. Не содержит таких данных и электронный военно-учетный документ из приложения «Резерв+».

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины № 3621-IX в редакции Закона Украины № 4235-IX, истец не был обязан самостоятельно обращаться в ТЦК и СП или через «Резерв+» для получения направления на ВЛК для прохождения повторного медицинского осмотра до 05.06.2025».

Суд отмечает, что в материалах дела отсутствуют доказательства вручения или направления истцу повестки о вызове в ТЦК и СП для прохождения медицинского осмотра и/или предоставления направления на прохождение ВЛК, а следовательно, отсутствуют основания для вывода об отказе истца в его прохождении.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для внесения данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов о нарушении истцом правил воинского учета.

Решение суда

Исковое заявление удовлетворить частично. Признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки, заключающиеся во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных о нарушении правил воинского учета в отношении истца. Обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов данные о нарушении правил воинского учета истца. В остальной части исковых требований отказать. Взыскать в пользу истца за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки судебные расходы по уплате судебного сбора в сумме 1 331,20 гривен.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не была подана, и может быть обжаловано в апелляционном административном суде в течение тридцати дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.