Немає повістки — немає порушення: суд визнав неправомірним внесення ТЦК даних про порушення обліку до реєстру

00:06, 9 травня 2026
Адміністративний суд частково задовольнив позов і зобов’язав виключити відомості про нібито порушення правил військового обліку з державного реєстру.
Закарпатський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.

Обставини справи № 260/1357/26

Позивач перебуває на військовому обліку в ТЦК та СП. У мобільному застосунку «Резерв+» міститься інформація про порушення ним правил військового обліку через непроходження ВЛК. Позивач звернувся з адвокатським запитом, на який ТЦК повідомив, що повістки для проходження медичного огляду позивачу не направлялися, протоколів чи постанов про адміністративні правопорушення не складалося, а звернень до Національної поліції щодо його розшуку чи доставлення не надсилалося.

Правова позиція суду

Суд встановив, що сторонами не надано до матеріалів справи відомостей про те, що позивача визнано обмежено придатним у воєнний час, непридатним до військової служби в мирний час чи обмежено придатним у воєнний час. Не містить таких даних і електронний військово-обліковий документ з додатку Резерв+.

Отже, відповідно до вимог пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення» Закону України N 3621-IX в редакції Закону України N 4235-IX, позивач не мав обов’язку самостійно звернутися до ТЦК та СП або через «Резерв+» для отримання направлення на ВЛК для проходження повторного медичного огляду до 05.06.2025».

Суд зазначає, що в матеріалах справи відсутні докази вручення чи направлення на адресу позивача повістки про виклик до ТЦК та СП для проходження медичного огляду, та/або надання направлення на проходження ВЛК, а отже, відсутні підстави для висновку про відмову позивача у його проходженні.

З огляду на вищенаведене, суд приходить висновку про відсутність підстав для внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про порушення позивачем правил військового обліку.

Рішення суду

  1. Позовну заяву задовольнити частково.
  2. Визнати протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які полягають у внесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів даних про порушення правил військового обліку щодо позивача.
  3. Зобов’язати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів дані про порушення правил військового обліку позивача.
  4. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.
  5. Стягнути на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань територіального центру комплектування та соціальної підтримки судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1 331,20 гривні.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано, та може бути оскаржено до апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів.

