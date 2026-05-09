  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд вынес приговор администраторам Viber-чата, где ТЦК называли «грозой»

09:24, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Черкасский райсуд Черкасской области рассмотрел уголовное производство в отношении супругов, которые администрировали чат с сообщениями о местах пребывания работников ТЦК и СП, используя условные обозначения типа «гроза», «ливень» и «дождь».
Суд вынес приговор администраторам Viber-чата, где ТЦК называли «грозой»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел уголовное производство в отношении супругов, обвиняемых в препятствовании законной деятельности Вооружённых Сил Украины в особый период по предварительному сговору группой лиц, что квалифицировано по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд по делу № 707/849/26 исследовал обстоятельства администрирования Viber-группы, в которой систематически распространялась информация о местах проведения представителями ТЦК мероприятий по оповещению населения и вручению повесток во время мобилизации.

Суть дела и позиция обвиняемых

Суд установил, что после введения и дальнейшего продления общей мобилизации сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляли мероприятия по определению мобилизационного ресурса государства, ведению воинского учёта, призыву военнообязанных и доукомплектованию Вооружённых Сил Украины и других военных формирований.

Обвиняемые, зная о повышенном общественном интересе к деятельности ТЦК и СП и спросе в социальных сетях на информацию о местах вручения повесток, в течение января 2026 года администрировали группу «Перебування поліції» в мессенджере Viber. Мужчина получил права супер-администратора группы и привлёк к администрированию супругу, которой также были предоставлены административные права.

Судом установлено, что группа фактически функционировала для непрерывного распространения информации о местах пребывания военнослужащих ТЦК и СП, маршрутах их передвижения и местах проведения мероприятий по оповещению населения. Администраторы обеспечивали постоянное функционирование группы, анализировали сообщения пользователей, наполняли группу тематическим контентом и сознательно допускали размещение информации, препятствовавшей законной деятельности Вооружённых Сил Украины.

В материалах производства подробно приведены многочисленные сообщения, публиковавшиеся в группе в период с 4 по 29 января 2026 года, о пребывании представителей ТЦК и СП в различных населённых пунктах Черкасского района. Для маскировки содержания сообщений пользователи применяли условные обозначения и слова, связанные с погодными явлениями, в частности «гроза», «дождь», «облачно», «ливень», а также цветовые обозначения и графические символы.

Суд пришёл к выводу, что такая деятельность позволяла жителям Черкасского района избегать мест проведения мобилизационных мероприятий и создавала предпосылки для уклонения от исполнения воинской обязанности. В приговоре указано, что обеспечение беспрепятственного размещения соответствующих сообщений привело к препятствованию законной деятельности Вооружённых Сил Украины и негативно повлияло на проведение мобилизационных мероприятий, определение мобилизационного ресурса государства, ведение воинского учёта и комплектование военных формирований.

Обвиняемые полностью признали свою вину, подтвердили фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, искренне раскаялись и согласились на рассмотрение уголовного производства в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 349 УПК Украины, без исследования всех доказательств в полном объёме.

Прокурор не возражал против такого порядка рассмотрения. Суд установил, что участники процесса правильно понимают содержание фактических обстоятельств и добровольно согласились на такой порядок судебного разбирательства.

Выводы суда

Суд признал доказанной вину обоих обвиняемых в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины — препятствовании законной деятельности Вооружённых Сил Украины в особый период, совершённом по предварительному сговору группой лиц.

При назначении наказания суд учёл степень тяжести преступления, относящегося к категории тяжких, характер негативных последствий, данные о личности обвиняемых, их положительную характеристику по месту жительства, отсутствие судимостей, а также искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления как обстоятельства, смягчающие наказание.

Суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако на основании ст. 75 УК Украины освободил их от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Также суд применил специальную конфискацию к смарт-приставке и SIM-карте, использовавшимся как орудия совершения преступления. В то же время планшет с другой SIM-картой суд постановил вернуть владелице.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд повестка судебная практика ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]