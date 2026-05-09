Кот-сфинкс на футболке: суд объяснил, является ли использование принта нарушением авторского права

Богуславский районный суд Киевской области рассмотрел дело по защите авторских прав на произведение изобразительного искусства Cat Sphinx Fantaize, которое было использовано на футболках, продававшихся через Instagram-магазин.

Богуславский районный суд Киевской области рассмотрел гражданское дело № 358/688/25 о защите авторского права на произведение изобразительного искусства «Cat Sphinx Fantaize». Истец обратился в суд с требованиями признать факт нарушения его исключительных имущественных авторских прав, прекратить использование спорного изображения путем изъятия товара из продажи и взыскать компенсацию за нарушение авторского права.

Суть дела

Судом установлено, что автором произведения изобразительного искусства «Cat Sphinx Fantaize» является третье лицо по делу, которое зарегистрировало авторское право на произведение в Государственной организации «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций». На основании лицензионного договора автор передал истцу исключительную лицензию на использование произведения с предоставлением права запрещать его использование третьими лицами и обращаться в суд для защиты нарушенных прав.

Истец указывал, что обнаружил в социальной сети Instagram объявление о продаже футболки с изображением произведения «Cat Sphinx Fantaize». После этого по его поручению был оформлен заказ через страницу магазина одежды, деятельность через которую осуществляла ответчик. После оплаты товар был отправлен покупателю через «Новую Почту» и получен в отделении перевозчика. По убеждению истца, ответчик без разрешения использовала произведение изобразительного искусства путем его распространения на товаре, чем нарушила его имущественные авторские права. В связи с этим истец просил взыскать компенсацию в размере 575 320 грн в соответствии со статьей 55 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».

Ответчик иск не признала и указывала, что не является производителем футболок, а осуществляет лишь розничную перепродажу товара, приобретенного у оптового поставщика. Она подчеркивала, что не осуществляла воспроизведение спорного произведения, а лишь продала готовую футболку с нанесенным изображением. Также сторона ответчика утверждала, что истец не доказал тождественность изображения на футболке с произведением, на которое зарегистрировано авторское право. Дополнительно отмечалось, что схожие изображения были обнаружены в сети Интернет, в том числе на ресурсе Pinterest. Ответчик также предполагала, что подобное изображение могло быть создано с помощью программ искусственного интеллекта, однако суд не признал эти доводы надлежащим образом доказанными.

Кроме того, сторона ответчика ссылалась на то, что произведение не было обнародовано, а потому ответчик не имела возможности проверить существование авторских прав на соответствующее изображение. Также отмечалось, что истец не получил права на распространение экземпляров произведения в том объеме, который позволял бы ему заявлять соответствующие исковые требования.

В ходе рассмотрения дела суд истребовал у УКРНОИВИ цифровой экземпляр произведения, исследовал лицензионный договор, вещественное доказательство — футболку с изображением кота породы сфинкс, а также письменные, электронные и иные доказательства, предоставленные сторонами.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» авторское право возникает вследствие факта создания произведения, а не с момента его регистрации или обнародования. При отсутствии доказательств иного действует презумпция авторства лица, указанного как автор произведения. Суд установил, что материалы дела не содержат сведений о том, что какое-либо другое лицо заявило и подтвердило свои права на спорное произведение изобразительного искусства. Нотариальные свидетельства создания подобного рисунка другим лицом суд признал недостаточными доказательствами для опровержения презумпции авторства.

Суд исходил из того, что автор произведения передал истцу исключительные имущественные права на использование произведения, в том числе право запрещать использование произведения третьими лицами и обращаться в суд с требованиями о защите нарушенных прав. При этом суд обратил внимание, что перечень способов использования произведения, определенный в лицензии, включал право наносить произведение на товары, предлагать такие товары к продаже и продавать их.

Суд также отметил, что в соответствии с Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» распространением является любое действие, с помощью которого экземпляры объектов авторского права предлагаются публике, в том числе путем продажи. Суд отклонил доводы ответчика о том, что она продавала только товар, а не экземпляр произведения, отметив, что реализация товара с нанесенным произведением также способ использования объекта авторского права.

Отдельно суд отметил, что незнание о существовании авторских прав само по себе не освобождает личность от ответственности, а ответчик должен был доказать правомерность использования произведения. Суд сослался на положения законодательства и практику Верховного Суда, в соответствии с которыми гражданско-правовая ответственность за нарушение авторского права наступает при наличии факта нарушения прав, вреда, причинно-следственной связи и вины лица. В то же время ответчик, возражающая против иска, должна доказать правомерность использования объекта авторского права и опровергнуть презумпцию виновного причинения вреда.

Суд также подробно изложил процессуальные стандарты доказывания в гражданском процессе, подчеркнув принципы состязательности сторон, обязанность каждой стороны доказывать обстоятельства, на которые она ссылается, а также необходимость оценки доказательств в их совокупности в соответствии со статьями 76–89 ГПК Украины.

Суд сослался на практику Верховного Суда относительно стандарта большей убедительности доказательств и недопустимости концепции «негативного доказательства». По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу о наличии нарушения авторских прав и дал оценку заявленным исковым требованиям согласно установленным обстоятельствам дела.

