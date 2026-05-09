Суд подтвердил обязанность командования рассматривать рапорты военных даже в случае СЗЧ

16:19, 9 мая 2026
Винницкий окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнослужащего к воинской части о признании противоправной бездействия из-за нерассмотрения рапорта об увольнении с военной службы и обязательств рассмотреть такой рапорт в установленном порядке после СЗЧ.
Винницкий окружной административный суд рассмотрел дело № 120/14610/24 по иску военнослужащего к воинской части о признании противоправным бездействия командования в связи с нерассмотрением рапорта об увольнении с военной службы и об обязании рассмотреть такой рапорт в установленном порядке. Суд исследовал вопросы соблюдения порядка подачи и рассмотрения рапортов военнослужащих, а также последствия приостановления военной службы в связи с самовольным оставлением воинской части.

Обстоятельства подачи рапорта об увольнении и позиция сторон

Истец 5 сентября 2024 года подал рапорт об увольнении с военной службы на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», ссылаясь на семейные обстоятельства — гибель близкого родственника во время обеспечения национальной безопасности и обороны Украины. Рапорт был подан на имя командира пулеметного взвода.

Впоследствии 9 сентября 2024 года военнослужащий направил повторный рапорт почтовой связью непосредственно на адрес командира воинской части. В то же время в этот же день командование зафиксировало его отсутствие во время утренней проверки личного состава и сообщило о самовольном оставлении воинской части. Позже по данному факту было начато уголовное производство по части пятой статьи 407 УК Украины, а военная служба истца была приостановлена. Его также исключили из списков личного состава и всех видов обеспечения.

Воинская часть возражала против иска и указывала, что истец нарушил порядок подачи рапорта, поскольку обратился непосредственно к командиру воинской части, а не «по команде». Кроме того, ответчик отмечал, что из-за самовольного оставления воинской части и приостановления военной службы отсутствуют основания для рассмотрения рапорта об увольнении.

Истец, в свою очередь, подчеркивал, что до подачи рапорта устно обращался к командиру взвода, однако получил отказ. Также он утверждал, что на момент подачи рапортов находился на службе и сообщал командованию о пребывании на больничном.

Позиция суда

Суд подробно проанализировал нормы Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, Устава внутренней службы ВСУ и Порядка организации работы с рапортами военнослужащих, утвержденного приказом Министерства обороны №531 от 06.08.2024.

Суд обратил внимание, что законодательство предусматривает обязанность военнослужащего подавать рапорт «по команде», однако несогласование рапорта непосредственными или прямыми командирами не препятствует его дальнейшему рассмотрению уполномоченным должностным лицом. В то же время отказ в удовлетворении рапорта должен быть мотивированным.

Суд установил, что рапорт от 5 сентября 2024 года был фактически подан, однако ответчик не предоставил надлежащих доказательств его рассмотрения уполномоченным лицом. Также суд подчеркнул, что рассмотренным может считаться только тот рапорт, по которому принято решение и надлежащим образом уведомлен военнослужащий. Ответ должен содержать решение, ссылки на нормы законодательства и разъяснение порядка обжалования.

Отдельно суд оценил доводы ответчика о невозможности рассмотрения рапорта из-за самовольного оставления воинской части и приостановления военной службы. Суд пришел к выводу, что такие обстоятельства не опровергают факта бездействия в части нерассмотрения рапорта.

Суд отметил, что статья 24 Закона №2232-XII не содержит запрета на увольнение военнослужащего в случае приостановления военной службы. Кроме того, пункт 229 Положения №1153/2008 прямо предусматривает возможность увольнения военнослужащего во время досудебного расследования или судебного производства при отсутствии мер пресечения в виде задержания, домашнего ареста или содержания под стражей.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что воинская часть допустила противоправное бездействие в части нерассмотрения рапорта об увольнении с военной службы. В то же время требование о непосредственном обязании уволить истца суд признал преждевременным, поскольку решение об увольнении должно приниматься по результатам надлежащего рассмотрения рапорта уполномоченным командиром.

Суд частично удовлетворил иск: признал противоправным бездействие воинской части в части нерассмотрения рапорта об увольнении и обязал воинскую часть рассмотреть рапорт по существу в установленном порядке с учетом выводов суда.

