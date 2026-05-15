Апелляционный суд признал ничтожными договоры дарения имущества, заключенные Коммунистической партией Украины после открытия дела о ее запрете

14:50, 15 мая 2026
Херсонский апелляционный суд подтвердил законность решения о признании ничтожными договоров дарения жилого дома и земельного участка, заключенных Коммунистической партией Украины после возбуждения дела о запрещении его деятельности.
Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу № 650/1431/23 по иску Министерства юстиции Украины к физическому лицу и Коммунистической партии Украины о признании недействительными договоров дарения и отмене государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости.

Суть дела

Исковые требования касались признания недействительными двух договоров дарения: жилого дома площадью 43 кв. м и земельного участка площадью 0,0252 га, а также отмены государственной регистрации права собственности на эти объекты.

Судами установлено, что после открытия в 2014 году производства по делу о запрете деятельности Коммунистической партии Украины партия отчуждила принадлежащие ей жилой дом и земельный участок в пользу физического лица по договорам дарения.

В дальнейшем решением Восьмого апелляционного административного суда от 05.07.2022 по делу № 826/9751/14, вступившим в законную силу 27.07.2022, деятельность Коммунистической партии Украины была запрещена, а её имущество, средства и другие активы переданы в собственность государства.

Апелляционный суд подтвердил незаконность отчуждения имущества партии

Проверяя доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что спорные договоры дарения являются ничтожными, поскольку они были заключены вопреки требованиям закона, не соответствовали уставной цели политической партии и были направлены на избежание правовых последствий, связанных с запретом деятельности партии и переходом её имущества в собственность государства. В связи с этим надлежащим способом защиты суд признал отмену государственной регистрации права собственности приобретателя на спорные объекты недвижимости.

Херсонский апелляционный суд отметил, что в соответствии с ч. 1, 2 ст. 228 Гражданского кодекса Украины сделка, нарушающая публичный порядок, является ничтожной. Также были учтены положения статей 14, 21, 23 Закона Украины «О политических партиях в Украине», определяющие пределы использования имущества политической партии и последствия запрета её деятельности, а также ст. 26 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» относительно правовых последствий отмены государственной регистрации.

Коллегия судей отклонила доводы заявителя о пропуске срока исковой давности. Суд исходил из того, что Министерство юстиции Украины как уполномоченный орган узнало о нарушении интересов государства после вступления в законную силу решения о запрете партии и в ходе осуществления мероприятий по розыску её активов. Поэтому срок обращения в суд исчислялся по правилам ст. 261 ГК Украины и не был пропущен.

В своих выводах апелляционный суд также учёл правовые позиции Большой Палаты Верховного Суда, в частности изложенные в постановлении от 16.04.2025 по делу № 924/971/23, относительно полномочий Министерства юстиции Украины на обращение в суд в интересах государства и правовой природы сделок, направленных на незаконное выбытие имущества политической партии.

Постановлением Херсонского апелляционного суда от 14.04.2026 решение Великоалександровского районного суда Херсонской области от 01.01.2026 оставлено без изменений.

