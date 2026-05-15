Апеляційний суд визнав нікчемними договори дарування майна, укладені Комуністичною партією України після відкриття справи про її заборону

Херсонський апеляційний суд підтвердив законність рішення про визнання нікчемними договорів дарування житлового будинку та земельної ділянки, укладених Комуністичною партією України після відкриття справи про заборону її діяльності.

Херсонський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу у справі № 650/1431/23 за позовом Міністерства юстиції України до фізичної особи та Комуністичної партії України щодо визнання недійсними договорів дарування і скасування державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомості.

Суть справи

Позовні вимоги стосувалися визнання недійсними двох договорів дарування: житлового будинку площею 43 кв. м та земельної ділянки площею 0,0252 га, а також скасування державної реєстрації права власності на ці об’єкти.

Судами установлено, що після відкриття у 2014 році провадження у справі про заборону діяльності Комуністичної партії України партія відчужила належні їй житловий будинок та земельну ділянку на користь фізичної особи за договорами дарування.

Надалі рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 05.07.2022 у справі № 826/9751/14, яке набрало законної сили 27.07.2022, діяльність Комуністичної партії України було заборонено, а її майно, кошти та інші активи передано у власність держави.

Апеляційний суд підтвердив незаконність відчуження майна партії

Перевіряючи доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про те, що спірні договори дарування є нікчемними, оскільки вони були укладені всупереч вимогам закону, не відповідали статутній меті політичної партії та були спрямовані на уникнення правових наслідків, пов’язаних із забороною діяльності партії та переходом її майна у власність держави. У зв’язку з цим належним способом захисту суд визнав скасування державної реєстрації права власності набувача на спірні об’єкти нерухомості.

Херсонський апеляційний суд зазначив, що відповідно до ч.1, 2 ст. 228 Цивільного кодексу України правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. Також було враховано положення статей 14, 21, 23 Закону України «Про політичні партії в Україні», які визначають межі використання майна політичної партії та наслідки заборони її діяльності, а також ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо правових наслідків скасування державної реєстрації.

Колегія суддів відхилила доводи скаржника про пропуск позовної давності. Суд виходив із того, що Міністерство юстиції України як уповноважений орган дізналося про порушення інтересів держави після набрання законної сили рішенням про заборону партії та під час здійснення заходів із розшуку її активів. Тому строк звернення до суду обчислювався за правилами ст. 261 ЦК України і не був пропущений.

У своїх висновках апеляційний суд також врахував правові позиції Великої Палати Верховного Суду, зокрема викладені у постанові від 16.04.2025 у справі № 924/971/23, щодо повноважень Міністерства юстиції України на звернення до суду в інтересах держави та правової природи правочинів, спрямованих на незаконне вибуття майна політичної партії.

Постановою Херсонського апеляційного суду від 14.04.2026 рішення Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 01.01.2026 залишено без змін.

