Является ли табель учета рабочего времени достаточным доказательством подтверждения прогула: ответ Верховного Суда

10:55, 16 мая 2026
Свое увольнение истец считал незаконным, поскольку его не предупредили о расторжении контракта, не ознакомили с актами об отсутствии на рабочем месте и не отобрали письменных объяснений.
Факт отсутствия работника на работе (прогул) должен быть зафиксирован в акте об отсутствии, составленном непосредственно в день неявки в произвольной письменной форме, подписанном не менее чем двумя работниками. Типовые формы первичной учетной документации, такие как табель учета рабочего времени и расчетно-платежная ведомость, не являются надлежащими и допустимыми доказательствами подтверждения самого факта отсутствия работника на работе, поскольку они не предназначены для фиксации такого факта.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационные жалобы Плисковского сельского совета Нежинского района Черниговской области по делу по иску мужчины к Плисковскому сельскому совету Нежинского района Черниговской области об отмене распоряжения о расторжении контракта и восстановлении на работе. В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что занимал должность директора КП, однако был уволен за прогул. Свое увольнение истец считал незаконным, поскольку его не предупредили о расторжении контракта, не ознакомили с актами об отсутствии на рабочем месте и не отобрали письменных объяснений.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, изменил формулировку причин увольнения истца с должности директора КП, изложенных в распоряжении сельского головы Плисковского сельского совета Нежинского района Черниговской области от 05.04.2022 № 33 «О расторжении контракта с руководителем КП и увольнении с занимаемой должности лица», оставив правильную причину увольнения истца с занимаемой должности «за прогулы без уважительных причин, п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины». В удовлетворении другой части исковых требований отказал, мотивируя свое решение тем, что в трудовой книжке истца имеется запись об увольнении с должности только в связи с прогулом без уважительных причин согласно п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины.

Определением апелляционного суда к участию в деле в качестве третьего лица привлечено КП.

Апелляционный суд не согласился с выводами местного суда, решение отменил, принял новое решение, которым, в частности, восстановил истца в занимаемой должности, мотивируя свое решение тем, что акты об отсутствии на работе и показания свидетелей являются недостаточными доказательствами прогула, поскольку отсутствие работника не было отражено в табелях учета рабочего времени и в лицевом счете по начислению заработной платы.

Верховный Суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, решения в части исковых требований к Плисковскому сельскому совету Нежинского района Черниговской области об отмене распоряжения о расторжении контракта и восстановлении на работе отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ввиду следующего.

Отсутствие работника на работе должно фиксироваться именно в акте об отсутствии, который оформляется непосредственно в день неявки работника с указанием конкретного времени отсутствия. Законодательство не устанавливает строгих требований к форме такого акта.

Табель учета использования рабочего времени (форма № П-5) и расчетно-платежная ведомость (форма № П-6) являются формами статистической и учетной документации.

Они не отражают и не фиксируют факт прогула, поэтому вывод апелляционного суда о невозможности доказывания прогула актами без соответствующих записей в табеле является ошибочным.

После фиксации факта неявки работодатель обязан выяснить ее причины. Уважительными считаются только объективные обстоятельства, которые безусловно препятствовали явке на работу.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда по делу № 695/1076/22 (производство № 61-10960св23) можно ознакомиться по ссылке.

