  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Чи є табель обліку робочого часу достатнім доказом підтвердження прогулу: відповідь Верховного Суду

10:55, 16 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Своє звільнення позивач уважав незаконним, оскільки його не було попереджено про розірвання контракту, не ознайомлено з актами про відсутність на робочому місці та не відібрано письмових пояснень.
Чи є табель обліку робочого часу достатнім доказом підтвердження прогулу: відповідь Верховного Суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Факт відсутності працівника на роботі (прогул) має бути зафіксований в акті про відсутність, складеному безпосередньо в день нез’явлення у довільній письмовій формі, за підписом не менш ніж двох працівників. Типові форми первинної облікової документації, такі як табель обліку робочого часу та розрахунково-платіжна відомість, не є належними та допустимими доказами на підтвердження самого факту відсутності працівника на роботі, оскільки вони не призначені для фіксації такого факту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження касаційні скарги Плисківської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області у справі за позовом чоловіка до Плисківської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області про скасування розпорядження про розірвання контракту та поновлення на роботі. На обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що він обіймав посаду директора КП, проте був звільнений за прогул. Своє звільнення позивач уважав незаконним, оскільки його не було попереджено про розірвання контракту, не ознайомлено з актами про відсутність на робочому місці та не відібрано письмових пояснень.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково, змінив формулювання причин звільнення позивача з посади директора КП, викладених у розпорядженні сільського голови Плисківської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області від 05.04.2022 № 33 «Про розірвання контракту з керівником КП та звільнення із займаної посади особи», залишив правильну причину звільнення позивача із займаної посади «за прогули без поважних причин, п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України». У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що у трудовій книжці позивача є запис про звільнення з посади тільки у зв’язку з прогулом без поважних причин, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України.

Ухвалою апеляційного суду до участі у справі як третю особу залучено КП.

Апеляційний суд не погодився з висновками місцевого суду, рішення скасував, ухвалив нове рішення, яким, зокрема, поновив позивача на займаній посаді, мотивуючи своє рішення тим, що акти про відсутність на роботі та показання свідків є недостатніми доказами прогулу, оскільки відсутність працівника не була відображена у табелях обліку робочого часу та в особовому рахунку з нарахування заробітної плати.

Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій, рішення в частині позовних вимог до Плисківської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області про скасування розпорядження про розірвання контракту та поновлення на роботі скасував, справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції з огляду на таке.

Відсутність працівника на роботі має фіксуватися саме в акті про відсутність, який оформлюється безпосередньо в день нез’явлення працівника із зазначенням конкретного часу відсутності. Законодавство не встановлює суворих вимог до форми такого акта.

Табель обліку використання робочого часу (форма № П-5) та розрахунковоплатіжна відомість (форма № П-6) є формами статистичної та облікової документації.

Вони не відображають та не фіксують факт прогулу, тому висновок апеляційного суду про неможливість доведення прогулу актами без відповідних записів у табелі є помилковим.

Після фіксації факту неявки роботодавець зобов’язаний з’ясувати її причини. Поважними вважаються лише об’єктивні обставини, які безумовно перешкоджали явці на роботу.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду у справі № 695/1076/22 (провадження № 61-10960св23) можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду звільнення судова практика КЦС ВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

Фактичного проживання батька з дитиною більше не достатньо: позиція Верховного Суду щодо відстрочки

Статус батька, який самостійно виховує дитину, потребує повного припинення батьківської правосуб'єктності матері, а не просто довідок зі школи чи лікарні.

На межі можливостей: аналіз навантаження на суди України у 2026 році

Понад 800 тисяч справ у загальних судах і критичний дефіцит кадрів в апеляціях — такі реалії української Феміди на початку 2026 року.

Пленум ВС не дійшов згоди щодо розподілу апеляційних скарг у ВП ВС: розгляд висновку відкладено

Через дискусію про спеціалізацію розгляд висновку відкладено.

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]