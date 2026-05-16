Апелляционный суд не может выходить за пределы требований жалобы, кроме отдельных случаев — разъяснение ВС относительно пределов пересмотра дела

Верховный Суд подчеркнул, что выход за пределы доводов апелляционной жалобы допускается только в случае установления безусловных процессуальных нарушений или неправильного применения норм материального права.

Процессуальным законодательством установлены соответствующие ограничения относительно пределов пересмотра дела судом апелляционной инстанции, а именно — относительно проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции исключительно в пределах доводов и требований апелляционной жалобы. Кроме того, установлен прямой процессуальный запрет на рассмотрение апелляционным судом исковых требований и оснований иска, которые не были заявлены в суде первой инстанции. Таким образом, законодатель четко очертил пределы апелляционного пересмотра, разрешив пересмотр дела только в пределах тех доводов и требований, в которых обосновано, в чем именно заключается неправильность или неполнота исследования доказательств и установления обстоятельств по делу и (или) применения норм права. В то же время процессуальным законом предусмотрено исключение, при котором допускается выход за пределы доводов и требований апелляционной жалобы, в случае если будет установлено нарушение норм процессуального права, являющееся обязательным основанием для отмены решения, или неправильное применение норм материального права.

17 апреля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины на решение Днепропетровского окружного административного суда от 14 июля 2022 года и постановление Третьего апелляционного административного суда от 21 марта 2024 года по делу № 160/10192/21 по иску лица к Департаменту патрульной полиции Национальной полиции Украины, при участии третьего лица — Первичной профессиональной организации «Правозащитники страны», о признании противоправными и отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении со службы в полиции, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Истец обосновывал исковые требования тем, что оспариваемые приказы приняты при отсутствии в его действиях состава дисциплинарного проступка. Также истец ссылался на нарушение процедуры проведения служебного расследования, в частности из-за неуведомления его о проведении такого расследования, лишения возможности предоставить объяснения и проведения расследования дисциплинарной комиссией, в состав которой входили заинтересованные лица. Ответчик указывал, что истец систематически отказывался выполнять приказы руководства относительно несения службы в определенной зоне оперативного реагирования, а потому правомерно был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы в полиции.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен. Суд пришел к выводу о нарушении ответчиком требований относительно состава дисциплинарной комиссии, поскольку в ее состав входили лица, которые могли быть заинтересованы в результатах служебного расследования. Учитывая это, суд признал приказы о дисциплинарном взыскании и увольнении противоправными, восстановил истца на службе и взыскал средний заработок за время вынужденного прогула.

Суд апелляционной инстанции изменил мотивировочную часть решения суда первой инстанции, но оставил его резолютивную часть без изменений. Апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии нарушений при формировании дисциплинарной комиссии, однако признал, что ответчик вышел за пределы предмета служебного расследования, поскольку во время него исследовались обстоятельства, которые не были охвачены первоначальными рапортами о назначении служебного расследования.

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил частично, отменил решение суда апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в этот же суд.

ОЦЕНКА СУДА

Верховный Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 308 Кодекса административного судопроизводства Украины суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции исключительно в пределах доводов и требований апелляционной жалобы.

В то же время процессуальный закон прямо запрещает апелляционному суду рассматривать основания иска, которые не были заявлены в суде первой инстанции. Выход за пределы доводов апелляционной жалобы допускается только в случае установления безусловных процессуальных нарушений или неправильного применения норм материального права.

Суд кассационной инстанции установил, что истец среди оснований иска не ссылался на нарушение ответчиком процедуры служебного расследования в части выхода за пределы его предмета. Вместо этого предметом спора в суде первой инстанции были вопросы уведомления истца о служебном расследовании, возможности предоставления объяснений, законности состава дисциплинарной комиссии, соблюдения сроков расследования и наличия в действиях истца дисциплинарного проступка.

Верховный Суд отметил, что в апелляционной жалобе ответчик оспаривал исключительно выводы суда первой инстанции относительно неправомерности состава дисциплинарной комиссии.

Следовательно, проверка апелляционным судом обстоятельств относительно якобы выхода ответчика за пределы предмета служебного расследования фактически означала выход за пределы доводов апелляционной жалобы и рассмотрение нового основания иска, которое ранее не заявлялось.

Административный суд, осуществляя контроль за решениями субъектов властных полномочий, обязан действовать исключительно в пределах процессуального закона. Нарушение судом апелляционной инстанции предписаний частей первой и пятой статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Украины сделало невозможным правильное разрешение спора и стало основанием для отмены постановления апелляционного суда.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 17 апреля 2026 года по делу № 160/10192/21 можно ознакомиться по ссылке.

