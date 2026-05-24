Госисполнитель не может вернуть исполнительный лист из-за родителей ребенка, в пользу которого взыскиваются средства — ВС

Указание родителей как законных представителей малолетнего ребенка в исполнительном листе не является основанием для возврата документа без принятия к исполнению.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил: если судебное решение принято в пользу малолетнего ребенка, а в исполнительном листе указаны его родители как законные представители, это не является основанием для возврата исполнительного документа без принятия к исполнению. Формальный подход государственного исполнителя, который сослался на несоответствие исполнительного листа требованиям закона из-за указания обоих родителей, суд признал неправомерным.

Речь идет о деле о взыскании морального вреда с государства РФ. После того как суд присудил компенсацию малолетнему ребенку и его родителям, государственный исполнитель вернул один из исполнительных листов без принятия к исполнению. Причиной стало то, что в документе были указаны оба родителя, действовавшие в интересах ребенка.

Суды трех инстанций стали на сторону заявительницы. Верховный Суд подчеркнул, что взыскателем в спорных правоотношениях является именно ребенок, а родители реализуют его права как законные представители. Кроме того, суд отдельно подчеркнул: чрезмерный формализм в исполнительном производстве не может препятствовать исполнению судебного решения и нарушать право лица на эффективную судебную защиту.

Обстоятельства дела

По делу № 645/1912/24 Фрунзенский районный суд Харькова в 2024 году частично удовлетворил иск к государству российская федерация о возмещении морального вреда. Суд взыскал по 500 тысяч гривен морального вреда в пользу каждого из родителей, а также отдельно — 500 тысяч гривен в пользу их малолетней дочери.

Во исполнение решения суд выдал три исполнительных листа. В одном из них было указано, что моральный вред взыскивается в пользу родителей, действующих в интересах малолетнего ребенка.

22 июля 2025 года государственный исполнитель вернул этот исполнительный лист без принятия к исполнению. В ГИС считали, что документ не соответствует требованиям Закона «Об исполнительном производстве», поскольку в исполнительном листе должен быть указан один взыскатель и один должник.

Мать ребенка обжаловала такие действия в суде.

Что решили суды

Суд первой инстанции признал действия государственного исполнителя неправомерными и обязал повторно решить вопрос об открытии исполнительного производства. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Верховный Суд согласился с такими выводами.

Коллегия судей обратила внимание, что в соответствии со статьей 242 ГК Украины родители являются законными представителями малолетнего ребенка, а согласно статье 16 Закона «Об исполнительном производстве» дети реализуют свои права в исполнительном производстве через законных представителей.

Суд подчеркнул, что в спорном исполнительном листе взыскателем является малолетний ребенок, а родители были указаны как лица, действующие в его интересах. Поэтому исполнительный документ содержал все необходимые реквизиты и соответствовал требованиям закона.

В то же время суды отказали в требовании об отмене самого уведомления о возврате исполнительного документа. Суды указали, что такое уведомление носит информационный характер и не является отдельным правовым актом, который может быть самостоятельным предметом обжалования.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что даже неуказание или неточное указание отдельных реквизитов исполнительного документа не является безусловным основанием для его возврата, если документ позволяет идентифицировать стороны и исполнить решение.

Суд фактически продолжил ранее сформированный подход относительно недопустимости чрезмерного формализма на стадии исполнения судебных решений. В постановлении подчеркнуто: возврат исполнительных документов по сугубо формальным причинам затягивает исполнение решения и может нарушать право лица на эффективную судебную защиту, гарантированное статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В результате Верховный Суд оставил кассационную жалобу государственного исполнителя без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

По делу № 645/1912/24 Верховный Суд фактически подтвердил: технические или формальные замечания к оформлению исполнительного документа не могут преобладать над обязанностью государства обеспечить реальное исполнение судебного решения.

