Держвиконавець не може повернути виконавчий лист через батьків дитини, на користь якої стягуються кошти — ВС

13:37, 24 травня 2026
Зазначення батьків як законних представників малолітньої дитини у виконавчому листі не є підставою для повернення документа без прийняття до виконання.
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду підтвердив: якщо судове рішення ухвалене на користь малолітньої дитини, а у виконавчому листі зазначені її батьки як законні представники, це не є підставою для повернення виконавчого документа без прийняття до виконання. Формальний підхід державного виконавця, який послався на невідповідність виконавчого листа вимогам закону через зазначення обох батьків, суд визнав неправомірним.

Йдеться про справу щодо стягнення моральної шкоди з держави РФ. Після того як суд присудив компенсацію малолітній дитині та її батькам, державний виконавець повернув один із виконавчих листів без прийняття до виконання. Причиною стало те, що у документі були зазначені обоє батьків, які діяли в інтересах дитини.

Суди трьох інстанцій стали на бік заявниці. Верховний Суд наголосив, що стягувачем у спірних правовідносинах є саме дитина, а батьки реалізують її права як законні представники. Крім того, суд окремо підкреслив: надмірний формалізм у виконавчому провадженні не може перешкоджати виконанню судового рішення та порушувати право особи на ефективний судовий захист.

Обставини справи

У справі № 645/1912/24 Фрунзенський районний суд Харкова у 2024 році частково задовольнив позов до держави російська федерація про відшкодування моральної шкоди. Суд стягнув по 500 тисяч гривень моральної шкоди на користь кожного з батьків, а також окремо — 500 тисяч гривень на користь їхньої малолітньої доньки.

На виконання рішення суд видав три виконавчі листи. В одному з них було зазначено, що моральна шкода стягується на користь батьків, які діють в інтересах малолітньої дитини.

22 липня 2025 року державний виконавець повернув цей виконавчий лист без прийняття до виконання. У ДВС вважали, що документ не відповідає вимогам Закону «Про виконавче провадження», оскільки у виконавчому листі має бути зазначений один стягувач і один боржник.

Мати дитини оскаржила такі дії до суду.

Що вирішили суди

Суд першої інстанції визнав дії державного виконавця неправомірними та зобов’язав повторно вирішити питання щодо відкриття виконавчого провадження. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Верховний Суд погодився з такими висновками.

Колегія суддів звернула увагу, що відповідно до статті 242 ЦК України батьки є законними представниками малолітньої дитини, а за статтею 16 Закону «Про виконавче провадження» діти реалізують свої права у виконавчому провадженні через законних представників.

Суд підкреслив, що у спірному виконавчому листі стягувачем є малолітня дитина, а батьки були зазначені як особи, які діють в її інтересах. Тому виконавчий документ містив усі необхідні реквізити та відповідав вимогам закону.

Водночас суди відмовили у вимозі про скасування самого повідомлення про повернення виконавчого документа. Суди зазначили, що таке повідомлення має інформаційний характер і не є окремим правовим актом, який може бути самостійним предметом оскарження.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд окремо наголосив, що навіть незазначення або неточне зазначення окремих реквізитів виконавчого документа не є безумовною підставою для його повернення, якщо документ дозволяє ідентифікувати сторони та виконати рішення.

Суд фактично продовжив раніше сформований підхід щодо недопустимості надмірного формалізму на стадії виконання судових рішень. У постанові наголошено: повернення виконавчих документів із суто формальних причин затягує виконання рішення та може порушувати право особи на ефективний судовий захист, гарантований статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У результаті Верховний Суд залишив касаційну скаргу державного виконавця без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

У справі № 645/1912/24 Верховний Суд фактично підтвердив: технічні або формальні зауваження до оформлення виконавчого документа не можуть переважати над обов’язком держави забезпечити реальне виконання судового рішення.

