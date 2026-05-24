В Киеве судили мужчину, получившего отсрочку по поддельной справке об инвалидности жены

20:26, 24 мая 2026
Шевченковский районный суд Киева назначил условное наказание за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.
Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел уголовное производство в отношении военнообязанного, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела № 761/30004/25

Обвиняемый, будучи военнообязанным и признанным годным к военной службе, умышленно уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

9 декабря 2024 года он обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва на основании пункта 11 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (наличие жены с инвалидностью II группы). К заявлению была приложена копия справки медико-социальной экспертной комиссии, которая содержала заведомо ложные сведения о состоянии здоровья жены.

На основании этих документов комиссия предоставила отсрочку до 7 февраля 2025 года. Впоследствии было установлено, что справка МСЭК является недействительной.

Что решил суд

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период).

Назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины освободил от отбывания основного наказания с испытательным сроком, установив испытательный срок в 1 (один) год, и возложил обязанности, предусмотренные статьёй 76 Уголовного кодекса Украины.

Приговор может быть обжалован в Киевском апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения.

