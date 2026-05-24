В Киеве судили мужчину, получившего отсрочку по поддельной справке об инвалидности жены

Шевченковский районный суд Киева назначил условное наказание за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел уголовное производство в отношении военнообязанного, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела № 761/30004/25

Обвиняемый, будучи военнообязанным и признанным годным к военной службе, умышленно уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

9 декабря 2024 года он обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва на основании пункта 11 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (наличие жены с инвалидностью II группы). К заявлению была приложена копия справки медико-социальной экспертной комиссии, которая содержала заведомо ложные сведения о состоянии здоровья жены.

На основании этих документов комиссия предоставила отсрочку до 7 февраля 2025 года. Впоследствии было установлено, что справка МСЭК является недействительной.

Что решил суд

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период).

Назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины освободил от отбывания основного наказания с испытательным сроком, установив испытательный срок в 1 (один) год, и возложил обязанности, предусмотренные статьёй 76 Уголовного кодекса Украины.

Приговор может быть обжалован в Киевском апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения.

