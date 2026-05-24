У Києві судили чоловіка, який отримав відстрочку за фальшивою довідкою про інвалідність дружини

Шевченківський районний суд Києва призначив умовне покарання за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Шевченківський районний суд міста Києва розглянув кримінальне провадження щодо військовозобов’язаного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України.

Обставини справи № 761/30004/25

Обвинувачений, будучи військовозобов’язаним та визнаним придатним до військової служби, умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

9 грудня 2024 року він звернувся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про надання відстрочки від призову на підставі пункту 11 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (наявність дружини з інвалідністю II групи). До заяви була долучена копія довідки медико-соціальної експертної комісії, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо стану здоров’я дружини.

На підставі цих документів комісія надала відстрочку до 7 лютого 2025 року. Згодом було встановлено, що довідка МСЕК є недійсною.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період).

Призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.

На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнив від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік, та поклав обов’язки, передбачені статтею 76 Кримінального кодексу України.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

