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  1. В Украине

ВСУ впервые освободили территорию, которая была под контролем оккупантов с 2014 года

17:10, 24 июня 2023
Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, удерживаемых врагом с 2014 года.
ВСУ впервые освободили территорию, которая была под контролем оккупантов с 2014 года

Вооруженные силы Украины впервые освободили территорию, удерживаемую врагом с 2014 года.

Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Украинские военные выбили оккупантов около недели назад, но информацию не распространяли по тактическим причинам.

«Новость опоздала на неделю. Здесь ясны определенные тактические соображения. Действительно, под Красногоровкой завладели несколькими позициями, в результате хорошо подготовленного штурма. Были и имитации действий, и поддержка артиллерии и тяжелой техники. Совершили разминирование определенных участков», — сообщил Шершень

Он добавил, что украинские штурмовые подразделения продвинулись вперед неожиданно. Теперь армия России в течение последней недели пытается выбить украинских военных с новых позиций, проводит ежедневные штурмы и тяжелые обстрелы.

«Это имеет для нас символическое значение, принципиальный момент и некоторое улучшение тактического положения», — заявил Шершень.

По его словам, в целом на Таврическом направлении Силы Обороны продолжают освобождать территорию по определенным направлениям, продвигаются вперед и закрепляются на новых позициях.

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