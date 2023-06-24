ЗСУ вперше звільнили територію, яка була під контролем окупантів з 2014 року

Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які утримувалися ворогом з 2014 року.

Збройні сили України вперше звільнили територію, яка утримувалася ворогом з 2014 року.

Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Про це повідомив Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Українські військові вибили окупантів близько тижня тому, але інформацію не розповсюджували з тактичних причин.

«Новина запізнилась на тиждень. Тут зрозумілі певні тактичні міркування. Дійсно під Красногорівкою заволоділи кількома позиціями, унаслідок добре підготовленого штурму. Були й імітації дій, і підтримка артилерії, і важкої техніки. Здійснили розмінування певних ділянок», — повідомив Шершень

Він додав, що українські штурмові підрозділи просунулись вперед неочікувано. Тепер армія рф впродовж останнього тижня намагається вибити українських військових з нових позицій, проводить щоденні штурми та важкі обстріли.

«Це має для нас символічне значення, принциповий момент, і деяке покращення тактичного положення», — заявив Шершень.

За його словами, загалом на Таврійському напрямку Сили Оборони продовжують звільняти територію на визначених напрямках, просуваються вперед та закріплюються на нових позиціях.

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