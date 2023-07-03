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Желающие работать в госорганах на деоккупированных территориях Украины уже могут подавать анкеты

17:32, 3 июля 2023
Начат прием анкет в резерв работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины.
Желающие работать в госорганах на деоккупированных территориях Украины уже могут подавать анкеты
Фото из открытых источников
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Начат прием анкет в резерв работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Постановлением Кабмина начат экспериментальный проект, призванный помочь государственным органам на деоккупированных территориях привлечь к своим командам мотивированных и профессиональных работников.

Целью создания резерва является обеспечение районных, областных военных администраций, военных администраций населенных пунктов, других государственных органов, созданных или возобновивших работу на деоккупированных территориях Украины, персоналом для практического выполнения задач и функций государства на этих территориях.

Кто может быть зачислен к Резерву?

«Мотивированный, профессиональный и добропорядочный гражданин Украины, готовый работать в государственных органах на деоккупированных территориях, чья профессиональная подготовка и/или профессиональная компетентность соответствует одному или нескольким направлениям работы.

Так что найти себя на этой работе смогут специалисты разных специальностей: юристы, бухгалтеры, инспекторы по кадрам, ИТ-специалисты, специалисты по связям с общественностью, управленцы отраслевого направления и другие».

Направления работы государственных органов на деоккупированных территориях Украины, по которым осуществляется подбор в Резерв: административное руководство, администрирование и предоставление публичных услуг, бухгалтерия, управление финансами, внутренний аудит, хозяйственные функции, государственный надзор и контроль, правовое обеспечение, режимно-секретная деятельность, управление персонал, делопроизводство, канцелярия и архив, закупки, информационная безопасность, коммуникации и информационное обеспечение, мобилизационная подготовка и мобилизация, управление информационно-коммуникационными системами, гражданская защита и охрана труда, международное сотрудничество, организационное обеспечение работы суда.

Для участия в отборе в Резерв нужно перейти по ссылке, зарегистрироваться в системе и заполнить анкету.

Подробнее об алгоритме зачисления в резерв, процедуре трудоустройства, работе с государственными органами на деоккупированных территориях можно узнать на странице НАГС.

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