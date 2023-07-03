Охочі працювати в держорганах на деокупованих територіях України вже можуть подавати анкети

Розпочато прийом анкет до резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України.

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Розпочато прийом анкет до резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Постановою Кабміну започатковано експериментальний проєкт, покликаний допомогти державним органам на деокупованих територіях залучити до своїх команд вмотивованих і професійних працівників.

Метою створення резерву є забезпечення районних, обласних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів, інших державних органів, які утворені або відновили роботу на деокупованих територіях України, персоналом для практичного виконання завдань і функцій держави на цих територіях.

Хто може бути зарахований до Резерву?

«Вмотивований, професійний та доброчесний громадянин України, який готовий працювати в державних органах на деокупованих територіях, чия професійна підготовка та/або професійна компетентність відповідає одному або кільком напрямам роботи.



Отож, знайти себе на цій роботі зможуть фахівці різних спеціальностей: юристи, бухгалтери, інспектори з кадрів, ІТ-фахівці, спеціалісти зі зв'язків з громадськістю, управлінці галузевого спрямування та інші».

Напрями роботи державних органів на деокупованих територіях України, за якими відбувається підбір до Резерву: адміністративне керівництво, адміністрування та надання публічних послуг, бухгалтерія, управління фінансами, внутрішній аудит, господарські функції, державний нагляд та контроль, правове забезпечення, режимно-секретна діяльність, управління персоналом, діловодство, канцелярія та архів, закупівлі, інформаційна безпека, комунікації та інформаційне забезпечення, мобілізаційна підготовка та мобілізація, управління інформаційно-комунікаційними системами, цивільний захист та охорона праці, міжнародне співробітництво, організаційне забезпечення роботи суду.

Для участі у відборі до Резерву треба перейти за посиланням, зареєструватися в системі та заповнити анкету.

Докладніше про алгоритм зарахування до резерву, процедуру працевлаштування, роботу з державними органами на деокупованих територіях можна дізнатися на сторінці НАДС.

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