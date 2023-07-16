Из одесского порта вышло последнее судно в рамках «зернового» соглашения — СМИ

17 июля истекает срок Черноморской зерновой инициативы.

В воскресенье, 16 июля, из порта Одессы вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, срок которой истек в понедельник, 17 июля, передает Reuters.

Отмечается, что турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 рапса в Нидерланды.

С начала июля из черноморских портов Украины вышло всего восемь судов из 291 000 тонн агропродукции.

Спикер Организации Объединенных Наций заявил в пятницу, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш ждет ответа от Путина о предложении продлить соглашение.

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