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Описательная часть акта налоговой проверки должна быть сформулирована так, чтобы налогоплательщик мог понять, в чем, по мнению налогового органа, состоит состав нарушения, - Верховный Суд

Хотя акт налоговой проверки не является самостоятельным предметом судебного обжалования, он является одним из доказательств по делу о признании противоправным решения контролирующего органа, - позиция КАС ВС.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что для приглашения в НАТО Украина должна возобновить электронное декларирование и провести судебную реформу

Очевидно, главе НАПК известно больше, чем Генсеку НАТО и украинским чиновникам.

Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

  1. В Украине

Из одесского порта вышло последнее судно в рамках «зернового» соглашения — СМИ

15:40, 16 июля 2023
17 июля истекает срок Черноморской зерновой инициативы.
Из одесского порта вышло последнее судно в рамках «зернового» соглашения — СМИ
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В воскресенье, 16 июля, из порта Одессы вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, срок которой истек в понедельник, 17 июля, передает Reuters.

Отмечается, что турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 рапса в Нидерланды.

С начала июля из черноморских портов Украины вышло всего восемь судов из 291 000 тонн агропродукции.

Спикер Организации Объединенных Наций заявил в пятницу, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш ждет ответа от Путина о предложении продлить соглашение.

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