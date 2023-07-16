З одеського порту вийшло останнє судно в рамках «зернової» угоди — ЗМІ

17 липня спливає термін Чорноморської зернової ініціативи.

У неділю, 16 липня, з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає у понеділок, 17 липня, передає Reuters.

Зазначається, що турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонни кукурудзи й 15 300 ріпаку до Нідерландів.

Від початку липня з чорноморських портів України вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.

Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.

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