1100 долларов за закрытие дела – на скамью подсудимых отправили судью из Ровенщины и адвоката

Дело судьи направили в суд.

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НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых судью из Ровенщины и адвоката. Квалификация действий судьи – ч. 3 ст. 368 УК Украины, адвоката – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Так, по данным следствия, судья, действуя по предварительному сговору с адвокатом, просил гражданина предоставить 1100 долларов за закрытие дела о вождении в нетрезвом состоянии, которое находилось у него на рассмотрении.

Сразу после получения средств их было разоблачено.

«31 марта 2023 года НАБУ и САП при содействии Главного управления Национальной полиции Житомирской области разоблачили судью одного из районных судов Ровенщины и адвоката-посредника на получении неправомерной выгоды. 4 апреля 2023 НАБУ и САП сообщили им о подозрении», - говорится в сообщении.

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