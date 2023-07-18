Полиция накрыла «пункт несокрушимости» в Тернополе, который оказался ночным клубом, фото

По словам правоохранителей, это заведение нарушало нормы работы во время карантинных ограничений, не остановила администраторов и война.

Источник фото: Полиция Тернопольской области

В Тернополе в одном из развлекательных заведений правоохранители обнаружили 68 человек во время комендантского часа.

В полиции сообщают, что на линию «102» неоднократно поступали жалобы от жителей улицы о том, что в заведении общественного питания играет громко музыка, шумно и ни на какие замечания ни владелец, ни персонал не реагируют.

По словам правоохранителей, это заведение нарушало нормы работы во время карантинных ограничений, не остановила администраторов и война. Заведение, игнорируя комендантский час, продолжало работать, а владелец позиционировал свое заведение с «пунктом несокрушимости», отметили в полиции.

Также жители областного центра жаловались на то, что там продают запрещенные вещества.

«16 июля в ходе обысков, санкционированных определением Тернопольского горрайонного суда, под процессуальным руководством окружной прокуратуры полицейские роты полиции особого назначения пришли в заведение с обысками», - рассказали в полиции.

Согласно распоряжению главы областной военной администрации, на территории Тернополя и области все заведения должны закрываться в 23:00. С обысками полицейские пришли в ресторан уже в 23:30.

«В ходе проверки полицейские обнаружили в ресторане 68 человек, включая персонал. Среди посетителей было 26 девушек и 29 мужчин призывного возраста. 13 из них подпадали под мобилизацию.

В ходе обысков правоохранители изъяли предположительно наркотические вещества - два пакетика с каннабисом, две ампулы и таблетки синего цвета. Все направили на экспертизу, а данный факт был внесен в ЕРДР согласно части 2 статьи 307 УКУ», - говорится в сообщении.

Источник фото: Полиция Тернопольской области

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