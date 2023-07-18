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Поліція накрила «пункт незламності» у Тернополі, який виявився нічним клубом, фото

17:38, 18 липня 2023
За словами правоохоронців, цей заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна.
Поліція накрила «пункт незламності» у Тернополі, який виявився нічним клубом, фото
Джерело фото: Поліція Тернопільської області
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У Тернополі в одному із розважальних закладів правоохоронці виявили 68 людей під час комендантської години.

У поліції повідомляють, що на лінію «102» неодноразово надходили скарги від мешканців вулиці про те, що в закладі громадського харчування грає голосно музика, гамірно і на жодні зауваження ні власник, ні персонал не реагують.

За словами правоохоронців, цей заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна. Заклад, ігноруючи комендантську годину, продовжував працювати, а власник позиціонував свій заклад з «пунктом незламності», зазначили у поліції.

Також жителі обласного центру скаржилися й на те, що там продають заборонені речовини.

«16 липня у ході обшуків, санкціонованих ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури поліціянти роти поліції особливого призначення прийшли до закладу з обшуками», - розповіли у поліції.

Відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації, на території Тернополя та області усі заклади повинні зачинятися о 23:00. З обшуками поліціянти прийшли в ресторан уже о 23:30.

«Під час перевірки поліціянти виявили у ресторані 68 людей включно із персоналом. Серед відвідувачів було 26 дівчат та 29 чоловіків призовного віку. 13 із них підпадали під мобілізацію.

У ході обшуків правоохоронці вилучили ймовірно наркотичні речовини - два пакетики із канабісом, дві ампули, та таблетки синього кольору. Усе направили на експертизу, а даний факт внесли в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 307 ККУ», - сказано у повідомленні.

Джерело фото: Поліція Тернопільської області

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