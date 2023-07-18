Каховську ГЕС відбудують – Кабмін ухвалив експериментальний проєкт

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС.

Джерело фото: Уніан

Відновлення систем зрошення на Півдні України є важливим елементом підтримки українського агрокомплексу. Каховська ГЕС у цьому питанні відігравала і ще буде відігравати важливу роль. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання Уряду було затверджено постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвала росія.

«Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи», — зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомив Прем’єр-міністр, координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне «Укргідроенерго».

Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами. Відбудова Каховської гідроелектростанції, за словами Глави Уряду, примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сфері.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.