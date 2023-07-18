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Зеленский подписал закон об испытательном сроке для украинцев без военного опыта, желающих служить в ВСУ

Закон предусматривает для граждан Украины, принятых на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины впервые (кроме курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, а также тех, кто раньше проходил военную службу) устанавливается испытательный срок.

На офицерские должности будут назначаться без военного образования – Зеленский подписал закон

Глава государства поддержал закон о назначении на офицерские должности бойцов без военного образования при прохождении ими трехмесячного испытательного срока на офицерской должности.

Утратившие на войне близких военнослужащие могут увольняться из армии – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий, что военнослужащие, потерявшие близких на войне, имеют право на увольнение из армии.

Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

Апелляционный административный суд подчеркнул, что право истца на выезд с целью обучения не могло быть ограниченным, поскольку ограничения выезда за границу для военнообязанных вводятся с целью защиты независимости и территориальной целостности Украины, тогда как истец временно от исполнения соответствующего долга освобожден как соискатель профессионального высшего образования.

Кабмин с 1 сентября увеличил комиссию для новых заемщиков в рамках программы «єОселя»

Согласно решению правительства, с 1 сентября комиссия за предоставление и/или обслуживание кредита увеличивается с 0,5% до 1% от суммы кредита.

  1. В Украине

Каховскую ГЭС восстановят – Кабмин принял экспериментальный проект

17:09, 18 июля 2023
Правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС.
Каховскую ГЭС восстановят – Кабмин принял экспериментальный проект
Источник фото: Униан
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Восстановление систем орошения на Юге Украины является важным элементом поддержки украинского агрокомплекса. Каховская ГЭС в этом вопросе играла и еще будет играть важную роль. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время заседания Правительства было утверждено постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которую взорвала россия.

«Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предусматривает собственно строительные работы», – отметил Денис Шмыгаль.

Как сообщил Премьер-министр, координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное «Укргидроэнерго».

Решение о подготовке к восстановлению было принято после консультаций с экспертами и специалистами. Восстановление Каховской гидроэлектростанции, по словам Главы Правительства, приумножит экономический потенциал Украины как в аграрной, так и в энергетической сфере.

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