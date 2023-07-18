Каховскую ГЭС восстановят – Кабмин принял экспериментальный проект

Правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС.

Источник фото: Униан

Восстановление систем орошения на Юге Украины является важным элементом поддержки украинского агрокомплекса. Каховская ГЭС в этом вопросе играла и еще будет играть важную роль. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время заседания Правительства было утверждено постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которую взорвала россия.

«Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предусматривает собственно строительные работы», – отметил Денис Шмыгаль.

Как сообщил Премьер-министр, координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное «Укргидроэнерго».

Решение о подготовке к восстановлению было принято после консультаций с экспертами и специалистами. Восстановление Каховской гидроэлектростанции, по словам Главы Правительства, приумножит экономический потенциал Украины как в аграрной, так и в энергетической сфере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.