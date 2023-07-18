1100 доларів за закриття справи – на лаву підсудних відправили суддю з Рівненщини та адвоката

Справу судді скерували до суду.

Зображення: freepik.com

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних суддю з Рівненщини та адвоката. Кваліфікація дій судді – ч. 3 ст. 368 КК України, адвоката – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Так, за даними слідства, суддя, діючи за попередньою змовою з адвокатом, просив громадянина надати 1100 доларів за закриття справи щодо водіння в нетверезому стані, яка перебувала у нього на розгляді.

Одразу після отримання коштів їх було викрито.

«31 березня 2023 року НАБУ і САП за сприяння Головного управління Національної поліції Житомирської області викрили суддю одного з районних судів Рівненщини та адвоката-посередника на отриманні неправомірної вигоди. 4 квітня 2023 року НАБУ і САП повідомили їм про підозру», - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.