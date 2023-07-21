Наследство будут оформлять по-новому: что изменится

В статьи 1221 и 1230 Гражданского кодекса Украины были внесены изменения.

С 22 мая 2023 года вступил в действие Закон Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины». Эта инициатива направлена на обеспечение реставрации пострадавших территорий и оказание поддержки пострадавшим гражданам. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Так, до ст. 1221 Цивільного кодексу України було внесено зміни щодо місця відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, зацікавлений в охороні такого майна, або вимоги кредиторів.

На підставі отриманої першої заяви нотаріус заводить спадкову справу, яка підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тобто, на сьогодні немає значення, де постійно проживав спадкодавець на день смерті, і спадкова справа може бути заведена в будь-якому населеному пункті підконтрольному уряду України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без використання цього реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.

У тому випадку, коли спадкоємець перебуває за межами України й не має можливості особисто звернутися до нотаріуса з метою заведення спадкової справи, він може звернутися до консульських установ України для оформлення відповідних заяв, на яких справжність його підпису має бути засвідчена нотаріально. У разі відсутності консульських установ у країні перебування спадкоємців, є можливість звернутися до нотаріуса країни перебування громадянина України для оформлення заяви про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, про відмову від спадщини, заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяви спадкоємця на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), заяви про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, заяви виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень, заяви другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, претензії кредиторів з наступним його оформленням відповідно до чинного законодавства України (апостілювання у разі необхідності, переклад), або надіслати відповідну заяву в простій письмовій формі з метою дотримання строків, необхідних для прийняття спадщини відмови від прийняття спадщини тощо. У цьому разі заява, на якій справжність підпису спадкоємця не засвідчена, надійшла поштою, приймається нотаріусом, заводиться спадкова справа, а спадкоємцю повідомляється про заведення спадкової справи та необхідність надіслати заяву, оформлену належним чином (справжність підпису на таких заявах має бути нотаріально засвідченою), або особисто прийти до нотаріуса.

Також новелою є можливість спадкоємців звернутися до будь-якого нотаріуса незалежно від нотаріального округу для завершення спадкування, у випадках, якщо спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі до початку тимчасової окупації окремих територій України, введення воєнного стану. При особистому зверненні спадкоємців до нотаріуса на підконтрольній уряду України території та при з'ясуванні всіх необхідних відомостей для видачі свідоцтва про право на спадщину, нотаріусом буде розв’язано питання щодо видачі такого свідоцтва або винесення постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії», – говорится в сообщении.

Законодательные изменения, касающиеся права на возмещение убытков, были внесены в статью 1230 Гражданского кодекса Украины относительно права на возмещение убытков, принадлежавших наследодателю в соответствии с законом, которую он мог бы получить при жизни. Изменения позволяют наследникам умершего собственника недвижимого имущества получить компенсацию за повреждение и уничтожение некоторых категорий недвижимого имущества в случае, если эти повреждения и уничтожение стали следствием боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

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