Зеленский подписал закон о противодействии незаконному использованию беспилотников

Закон предусматривает запрет любых полетов беспилотников над пограничной полосой.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8185 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействия их незаконному использованию.

Этот закон запрещает любые полеты беспилотников над пограничной полосой (за исключением случаев, определенных правительством), пунктами пропуска через госграницу Украины, контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы.

Кроме того, законопроект включает предоставление права СБУ, военнослужащим Нацгврадии, а также полицейским полномочия по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов, в частности, путем принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна.

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